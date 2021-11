Frost va abandonner un projet de l’UE et utiliser 15 milliards de livres sterling pour financer la PROPRE recherche du Royaume-Uni après la fureur de l’article 16 | Sciences | Nouvelles

Lord Frost discute du délai pour invoquer l’article 16

Un document gouvernemental divulgué aurait montré que la Grande-Bretagne envisageait sérieusement de se retirer d’Horizon Europe, de Copernicus et d’Euratom. Ces projets – dans lesquels le Royaume-Uni prévoyait d’injecter environ 15 milliards de livres sterling – sont les programmes de recherche scientifique, de développement, de satellite et de nucléaire de l’UE. Le Royaume-Uni a accepté de rester dans le cadre de la signature de l’accord commercial sur le Brexit l’année dernière.

Le document aurait montré que les ministres pensaient que le retard de l’accès de la Grande-Bretagne était une tactique délibérée de Bruxelles pour avoir une influence sur le Royaume-Uni dans les pourparlers sur le Brexit.

Cela survient également alors que la tension sur le protocole d’Irlande du Nord a grimpé en flèche.

La semaine dernière, le vice-président de la Commission européenne, Maros Sefcovic, a averti que le déclenchement de l’article 16 « aurait de graves conséquences ».

L’article 16 du protocole d’Irlande du Nord définit le processus de prise de mesures unilatérales de « sauvegarde » si l’UE ou le Royaume-Uni décide que l’accord causera de graves problèmes pratiques ou un « détournement des échanges ».

Le Royaume-Uni a critiqué l’UE pour ne pas avoir fait suffisamment de concessions alors que les allers-retours du Brexit persistent.

Les questions litigieuses incluent le nombre de contrôles douaniers, les formalités administratives liées aux médicaments et le mouvement des animaux de compagnie entre l’Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni.

Une source gouvernementale a déclaré: « Nous avons toujours dit que nous utiliserions l’article 16 si des solutions ne pouvaient pas être trouvées. Mais les gens doivent comprendre que nous prenons ces pourparlers au sérieux et nous le pensons quand nous disons que nous voulons un résultat négocié. »

On pense que les ministres élaborent des mesures pour mettre fin aux options de représailles ouvertes à la Commission européenne si la Grande-Bretagne déclenche l’article 16 alors que les tensions continuent de s’intensifier.

Et le ministre du Brexit, Lord Frost, et le secrétaire aux Affaires, Kawsi Kwarteng, travaillent maintenant sur un « Fonds de découverte » comme nouvelle alternative aux projets scientifiques. Bruxelles a empêché la Grande-Bretagne d’entrer dans les différends.

Le Royaume-Uni allait verser 2,1 milliards de livres sterling par an au programme Horizon Europe afin que les scientifiques et les chercheurs britanniques puissent avoir accès à un éventail de projets scientifiques européens et à un large bassin de financement.

Mais l’UE avait déclaré à la Grande-Bretagne que son entrée dans le projet de 80 milliards de livres sterling était interdite jusqu’à ce que la question du protocole d’Irlande du Nord soit résolue.

Une source gouvernementale de haut niveau a déclaré : » Empêcher le Royaume-Uni de rejoindre Horizon n’est dans l’intérêt de personne – nous ne pouvons pas participer et ils perdent notre contribution financière.

« Nous devons rechercher des alternatives au cas où l’UE bloquerait notre accès, ce qui constituerait une violation de ce que nous avons convenu il y a moins d’un an. »

Le Royaume-Uni a également obtenu l’accès au programme d’observation de la Terre Copernicus, une avancée cruciale pour le secteur spatial britannique, et un autre accord sur la poursuite de la participation au programme de recherche nucléaire d’Euratom était également en cours.

Et l’entrée de la Grande-Bretagne dans tous ces développements avait été bloquée, les opportunités de recherche et de financement s’éloignaient du Royaume-Uni.

Mais le Discovery Fund élaboré par Lord Frost et M. Kwarteng pourrait rivaliser avec le projet Horizon Europe.

Selon certaines informations, il existe des plans pour une date cible au début de 2022 et des discussions sur des régimes nationaux qui seraient financés à partir de l’argent qui aurait autrement été impliqué dans les programmes de l’UE.

Le document divulgué a également révélé que les ministres souhaitent que le travail commence même si les « avantages du programme ne peuvent pas être pleinement reproduits dans les alternatives nationales ».

Il a déclaré que se retirer des programmes « aurait un impact sur l’ambition de devenir une superpuissance scientifique ».

Il s’agissait d’une promesse du Brexit faite par Boris Johnson, qui s’était initialement engagé à augmenter les dépenses annuelles de recherche et développement (R&D) à 22 milliards de livres sterling par an d’ici 2024/2025.

Il y a eu un retard dans cet objectif annoncé dans le budget par le chancelier Rishi Sunak, qui a déclaré que cet objectif ne sera pas atteint avant 2026/27.

Mais la chancelière a annoncé que le Royaume-Uni doublerait la proportion du PIB consacrée à la R&D de 0,7% à 2,4%.

Étant donné que le rétablissement de la position de la Grande-Bretagne en tant que leader de la science mondiale était un élément important de la vision de M. Johnson pour une « Grande-Bretagne mondiale », l’alarme a été sonnée lorsque les craintes que la participation de la Grande-Bretagne aux programmes scientifiques de l’UE ne soient utilisées comme levier pour les pourparlers sur le Brexit.

Maintenant, le document divulgué indique que la planification du fonds de découverte devrait commencer à rechercher des options d’investissement à long terme pour remplacer les projets.