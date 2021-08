Frostpunk 2 annoncé sur PC

Frostpunk 2 est en préparation, et aujourd’hui, nous en apprenons un peu à ce sujet.

11 bits a annoncé Frostpunk 2, la suite du jeu de stratégie acclamé de 2018. En développement pour PC, Frostpunk 2 se déroule 30 ans après les événements du jeu principal.

C’est toujours un monde de froid rigoureux, le pétrole remplaçant le charbon comme moyen de subsistance de votre ville. Tout le monde n’est pas d’accord avec cela, semble-t-il, alors vous allez vous heurter à l’opposition lorsque vous décidez d’abandonner le charbon pour rechercher du pétrole.

11 bit promet un jeu ambitieux qui offre des choix plus significatifs, une plus grande échelle et des valeurs de production plus élevées. La suite est développée par une équipe de 70 personnes, dont la plupart ont travaillé sur le premier jeu.

Le Frostpunk original, qui s’est maintenant vendu à plus de 3 millions d’unités, est actuellement gratuit sur Steam jusqu’au lundi 16 août. Quant à Frostpunk 2, il n’a pas encore d’objectif de sortie, mais vous pouvez le souhaiter sur Steam.