Frostpunk 2 est en développement à 11 bits mais n’a pas de date de sortie

Image : Studios 11 bits

Frostpunk, le jeu de construction de villes qui essaie de survivre dans un paysage presque aussi froid que la mi-février de Chicago, obtient une suite, a annoncé le développeur 11 Bit Studios dans un communiqué de presse aujourd’hui. Cela s’appelle – accrochez-vous, vous ne le croirez jamais – Frostpunk 2.

Frostpunk 2 est encore assez tôt dans le développement, il n’a donc pas encore de date de sortie. Le développeur a déclaré qu’il arriverait sur PC via Steam, Epic et GOG, mais n’a rien mentionné à propos d’une version de console. (Frostpunk est initialement sorti sur PC en 2018 et a fait le saut vers PlayStation 4 et Xbox One un an et demi plus tard.) Les détails du gameplay sont également rares.

Voici la première bande-annonce de Frostpunk 2. Notez qu’il s’agit d’une cinématique entière et ne montre pas une once de gameplay :

Oui, oui, toutes ces nouvelles sont formulées dans une tonne de qualificatifs. Pourtant, pour les fans de jeux de construction de villes, le simple dévoilement d’une suite de Frostpunk est excitant ! Frostpunk était un constructeur de ville exceptionnellement cool, et 11 Bit a déclaré que Frostpunk 2 suivra largement les traces de son prédécesseur, tout en notant qu’il comportera des mécanismes politiques qui n’étaient pas présents dans le premier jeu.

Frostpunk présente une confluence d’horreurs : au sommet de la révolution industrielle, des volcans entrent en éruption et le soleil faiblit inexplicablement, tuant des millions de personnes et inaugurant une ère glaciaire mondiale. Vous êtes chargé de maintenir en vie une petite population de survivants, en équilibrant méticuleusement les ressources comme le charbon, le bois et la nourriture. Vous devez aussi vous soucier, vous savez, des besoins humains. Faites travailler les gens trop dur et vos citoyens augmenteront le mécontentement. S’ils ne fonctionnent pas assez, vous ne récolterez pas assez de ressources pour garder tout le monde en vie.

Alors que les jeux de construction de villes populaires comme Cities: Skylines et Surviving Mars vous permettent éventuellement d’atteindre une parité de ressources stable qui peut soutenir des populations importantes, Frostpunk ne le fait pas. À chaque tournant, vous êtes obligé de faire des choix difficiles. Et à chaque tournant, vous échouerez. Vous vous démenez constamment. C’est un exercice d’équilibre sur un feu de route trop étroit pour rester debout longtemps.

G/O Media peut toucher une commission

En d’autres termes, non, Frostpunk n’a ironiquement pas de frisson. C’est génial.

Frostpunk est gratuit sur Steam maintenant jusqu’à 13 h HE le 16 août, après quoi, selon 11 Bit, vous devrez acheter le jeu pour continuer à jouer.

Lire la suite: Vous devriez jouer au Brutal City Builder Frostpunk