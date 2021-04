Frostpunk atteint 3 millions de ventes | Insider des jeux PC

22 avril 2021 – 09h20

Le jeu de stratégie dystopique Frostpunk s’est vendu à trois millions d’exemplaires en autant d’années.

C’est selon un article sur Steam, dans lequel le développeur 11 Bit a partagé le jalon et a lancé le déploiement des bandes sonores des packs d’extension The Last Autumn et On The Edge. Ceux-ci sont disponibles gratuitement pour toute personne ayant acheté le Season Pass.

Pendant ce temps, 11 Bit a lancé un événement de vente pour célébrer Frostpunk en transférant trois millions d’exemplaires.

“Tout cela ne serait pas possible sans vous”, a écrit le studio.

«Par conséquent, nous aimerions célébrer l’occasion et prendre un moment pour remercier chaleureusement non seulement les amateurs de Frostpunk, mais aussi toute notre communauté. C’est pourquoi nous venons de lancer une vente spéciale de studios 11 bits à durée limitée. “

Au début de 2019, 11 Bit a déclaré que Frostpunk se rapprochait de 1,5 million d’exemplaires. À l’époque, nous avons rencontré le directeur de la publication de la société, Pawel Feldman, pour discuter de la manière dont le titre avait atteint cette étape.

L’année dernière, 11 Bit a engagé 21 millions de dollars pour développer sept nouveaux jeux.

Éditeur collaborateur de PCGamesInsider

Alex Calvin est un journaliste indépendant qui écrit sur le commerce des jeux. Il a débuté au UK Trade Paper MCV en 2013 et a quitté le poste de rédacteur adjoint plus de trois ans plus tard. En juin 2017, il rejoint Steel Media en tant qu’éditeur du nouveau site PCGamesInsider.biz. En octobre 2019, il a quitté ce poste à temps plein dans l’entreprise mais contribue toujours au site au quotidien. Il a également écrit pour GamesIndustry.biz, VGC, Games London, The Observer / Guardian et Esquire UK.

