Frottis ? La police de Chicago recommande une suspension de 3 jours pour l’officier tué Ella French

Une agence de surveillance civile du département de police de Chicago a publié la semaine dernière un rapport sur son examen d’une descente de police en février 2019, qui recommandait une suspension de trois jours pour la policière Ella French, qui a été tuée en août lors d’un contrôle routier.

Le président de l’Ordre fraternel de police de Chicago, John Catanzara, a été contrarié par le Bureau civil de responsabilité policière (COPA) pour avoir inclus le nom de French après sa mort.

« C’est le dernier exemple de la raison pour laquelle cette agence n’a aucune crédibilité aux yeux de chaque agent de CPD », a déclaré Catanzara à WGN. « Nous exigeons des excuses immédiates pour le préjudice intentionnel causé à la famille, aux amis et aux collègues d’Ella. »

Le rapport a été achevé en avril, a déclaré un porte-parole de la COPA à Fox News, et l’agence a été empêchée de retirer le nom de French lors de la publication du rapport en raison d’ordonnances municipales.

« Suite à l’examen et à l’approbation du surintendant du département de police de Chicago, ainsi qu’à la signification d’accusations administratives, nous avons soigneusement examiné la publication du rapport et son impact sur la famille de Mme Anjanette Young et d’Ella French », indique le communiqué de la COPA. .

« Nous honorons le service que l’officier French a rendu à notre ville et pleurons sa mort et espérons également que la publication du rapport apportera une clôture supplémentaire à Mme Anjanette Young. »

Le rapport de la COPA a passé en revue la descente de police du 21 février 2019 impliquant French, où Young, 50 ans, se déshabillait pour se coucher lorsque des policiers ont franchi sa porte d’entrée pour exécuter un mandat de perquisition qui était en fait pour un suspect vivant à plusieurs maisons de là, selon Renard 32 Chicago.

Young a été menottée avant de pouvoir s’habiller alors que la police fouillait son domicile à la recherche du suspect.

Après la mort de French, Young a déclaré que French était le seul officier à avoir fait preuve de « dignité ou de respect », en retirant les menottes et en éteignant sa caméra corporelle pour permettre à Young de s’habiller, selon son procès contre la ville.

Le rapport de la COPA recommandait la suspension de French pour avoir éteint sa caméra corporelle et ne pas avoir documenté une « détention et fouille de l’homme et de son véhicule » pendant la nuit du raid.

« La COPA a pris en compte les antécédents élogieux de l’agent French, son manque d’antécédents disciplinaires, ses plus de trois ans de service au département et son statut de PPO au moment de l’incident en guise d’atténuation. L’agent French n’a pas activé en temps opportun sa caméra corporelle et n’a pas documenté la détention et la fouille de l’homme et de son véhicule dans un rapport d’arrêt d’enquête. En conséquence, la COPA recommande une suspension de trois jours », indique le rapport.