Fruits Basket aura un spin-off axé sur les parents de Tohru – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Ce lundi à l’issue de l’épisode final du remake de Fruits Basket, le site officiel de la franchise a publié une vidéo commémorative avec des messages signés par le casting et le mangaka Natsuki Takaya. Le matériel s’est terminé par des annonces pour une adaptation théâtrale et une nouvelle production animée de Fruits Basket pour 2022.

Le projet d’anime sera intitulé Kyо̄ko to Katsuya no Monogatari et se concentrera entièrement sur l’histoire de Kyо̄ko et Katsuya, les parents du protagoniste Tohru Honda. Le format – série, OVA ou film – n’a pas été annoncé. Il convient de mentionner qu’une partie considérable de l’arrière-plan de cette relation n’a pas été incluse dans la nouvelle adaptation de l’œuvre de Takaya.

Fruits Basket a été initialement publié en feuilleton dans les pages du magazine Hana to Yume entre 1998 et 2006, compilé en 23 volumes par la maison d’édition Hakusensha. Panini Manga publie les 12 volumes “Collector’s Edition” au format aizōban au Mexique.

L’histoire suit Tohru Honda, une lycéenne qui, après avoir perdu sa mère, finit par vivre dans une tente sur terre près du mystérieux clan Soma. Ils remarquent sa présence et l’invitent à rester quelques jours chez eux, mais Tohru découvre bientôt son plus grand secret : lorsqu’une personne du sexe opposé les touche, ils deviennent des animaux de l’horoscope chinois.

La première version animée de 26 épisodes, par Studio Deen, est sortie en 2001 et a connu un succès retentissant au Japon et en Occident. Cependant, le remake de TMS Entertainment sorti en 2019 a opté pour une approche beaucoup plus fidèle du manga et pour adapter l’histoire du manga dans son intégralité. Les trois saisons ont été dirigées par Yoshihide Ibata (FLCL Progressive), avec Natsuki Takaya elle-même en tant que superviseur exécutif.

Source : CinePremière