Fruits et légumes que vous ne devriez jamais garder ensemble | La vie

Si vous avez remarqué que certains fruits et légumes se détériorent trop tôt, vous les stockez peut-être avec d’autres aliments « nocifs » qui accélèrent leur détérioration.

Si vous faites partie de ceux qui conservent habituellement tous les fruits et légumes au même endroit, que ce soit dans le tiroir du réfrigérateur ou dans le bol à fruits traditionnel, il est possible que sans vous en rendre compte vous provoquiez une accélération de leur temps de maturation.

Et est-ce un stockage approprié des aliments est l’une des clés pour prolonger sa durée de conservation.

Le coupable s’appelle l’éthylène, un gaz que certains fruits et légumes génèrent naturellement en mûrissant.

La plupart des plantes produisent de l’éthylène, mais la quantité générée varie selon les espèces, et les fruits ont généralement tendance à produire plus d’éthylène que les légumes.

Cela ne représente en soi aucun problème, tant que nous ne stockons pas conjointement « fruits et légumes non pris en charge ».

On peut classer les fruits et légumes en deux types : producteurs d’éthylène et sensibles à l’éthylène, ainsi il suffira d’éloigner les premiers des seconds, aussi simple que cela :

Pomme sensible à l’éthylèneAspergesAvocatBroccoliBananeChou de BruxellesMelonCarotteMangueChou-fleurPoireConcombrePêcheLaitue et légumes à feuillesPruneOignonPomme de terreCitrouilleFraiseTomate

De cette façon, nous ferons durer les fruits et légumes plus longtemps, puis selon le type d’aliment que nous pouvons décider et il est plus approprié de les conserver ou non au réfrigérateur et même comment le faire de la manière la plus appropriée.

La chose habituelle est de conserver les aliments qui produisent beaucoup d’éthylène dans le bol de fruits à température ambiante et les aliments sensibles à l’éthylène au réfrigérateur, bien qu’il y ait toujours des exceptions.

Le réfrigérateur fait partie des appareils que vous consommez toujours, et parfois trop. Vous pouvez essayer de réduire la consommation qu’ils font et, par conséquent, aussi le coût économique qu’ils entraînent.

Il est très important de toujours prendre en compte les aliments qui produisent de l’éthylène et ceux qui y sont sensibles afin d’éviter les incompatibilités.

De cette façon nous saurons quels fruits et légumes vous ne devez pas stocker ensemble, aidant ainsi votre nourriture à durer plus longtemps et leurs temps de maturation ne sont pas accélérés.