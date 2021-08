FSR Stock a le meilleur cas de taureau des entreprises de véhicules électriques à revenus antérieurs

Actions d’une entreprise de véhicules électriques en plein essor Fisker (NYSE :RSF) sont sur un trajet de haut en bas. L’action FSR a bondi de près de 50 % en un mois, puis a chuté de 17 % le 12 août.

Plusieurs catalyseurs l’ont poussé à la hausse, y compris son contrat de fabrication avec Magna (NYSE :MGA), et son ajout à l’indice Russell 3000. Mais le marché a mal réagi à l’annonce de la société qu’elle vendait pour 600 millions de dollars d’obligations convertibles de premier rang.

Avec la plupart des entreprises dans l’espace EV, le stock de FSR est en course folle depuis le début de l’année. Fisker n’a pas eu de voiture sur la route et n’a pas fait un dollar de revenus, mais les investisseurs restent vivement intéressés.

Il est plausible que la manie des stocks de mèmes se soit emparée du stock FSR et ait augmenté son prix pendant une courte période. Cependant, sa croissance a été en grande partie tirée par les développements positifs de l’entreprise. Avec son leadership solide, ses produits compétitifs, ses partenariats solides et son modèle d’actif léger, le stock de FSR est un pur jeu de VE fascinant.

Développements favorables

Fisker a signé un protocole d’entente avec Foxconn plus tôt en février, qui s’est solidifié en un accord en mai. Les deux sociétés développeront conjointement un véhicule électrique qui arrivera sur les marchés au quatrième trimestre de 2023. Ce véhicule à cinq places coûtera moins de 30 000 $ et sera vendu sous la marque Fisker.

De plus, lors d’une récente assemblée des actionnaires, la société a rassuré les investisseurs sur le fait qu’elle était en passe de livrer son SUV phare Ocean d’ici novembre 2022. Elle déclare que sa structure de coûts est conforme aux attentes et qu’elle a acheté les pièces nécessaires pour atteindre ses objectifs de production. De plus, il présentera également l’Ocean au salon de l’auto de Los Angeles en novembre de cette année.

Un autre développement majeur pour Fisker a été la signature de son accord de fabrication avec Magna International. Magna gère le processus de fabrication pour Fisker et son accord définit les volumes, les prix et d’autres détails essentiels de l’accord. De plus, les deux sociétés ont également ouvert une nouvelle usine de prototypes en Autriche d’une capacité de 1 500 véhicules par an. Ils espèrent que l’installation pourrait être prête pour la production à grande échelle d’ici l’année prochaine.

Potentiel de croissance de Fisker

Les développements passionnants mentionnés précédemment, associés au modèle commercial de Fisker qui allège les actifs et à son leadership visionnaire, laissent présager une bonne voie de croissance à venir. Son accord avec Foxconn pourrait générer plus de 3,5 milliards de dollars de revenus annuels après trois à cinq ans.

De plus, avec un prix moyen de 50 000 $ et une estimation prudente de 50 000 volumes de ventes pour l’océan, la société pourrait générer 2,5 milliards de dollars sur une base annuelle à partir de 2023. Si vous combinez les deux transactions, elles justifient largement sa capitalisation boursière actuelle de 4,6 $. milliard.

De plus, il peut générer une croissance de plus de 15 à 20 % à moyen terme, même une fois que ses principales sources de revenus sont en jeu. Cet objectif peut être atteint efficacement grâce à l’ajout de nouveaux véhicules et de fonctionnalités innovantes. Par exemple, Fisker et Magna développent une nouvelle fonctionnalité ADAS de pointe qui inclut la technologie radar à imagerie numérique. Par conséquent, l’entreprise est en excellente position pour développer son portefeuille en tirant parti de ses compétences uniques.

Dernier mot sur le stock FSR

L’action FSR a connu une bonne reprise tardivement grâce à une série de développements positifs avec ses activités sous-jacentes. Les récents partenariats de Fisker avec Magna et Foxconn ont renforcé ses perspectives de commercialisation.

Cependant, il doit rester sur la bonne voie pour continuer à atteindre ses objectifs et consolider davantage sa situation haussière. Par conséquent, vous devriez parier sur l’action FSR en ce moment.

