FSS et Zwipe vont proposer des cartes sans contact dans le monde entier

Collaboration pour offrir des cartes de paiement sans contact de nouvelle génération aux émetteurs du monde entier.

Basé à Chennai, Financial Software and Systems (FSS), l’un des principaux fournisseurs de produits de paiement intégrés et de processeur de paiement, collabore avec Zwipe pour proposer des cartes de paiement sans contact de nouvelle génération aux émetteurs du monde entier.

Basée à Oslo, en Norvège, Zwipe est une fintech de paiement reconnue pour avoir été la pionnière du développement des paiements biométriques et a livré de nombreux projets pilotes réussis dans le monde entier.

Les organisations travailleront en étroite collaboration, offrant une plus grande valeur aux clients en combinant la plate-forme d’émission unifiée de FSS et les capacités de cartes bio-métriques de Zwipe Pay One, soutenues par le réseau mondial en croissance rapide de partenaires de fabrication de cartes de Zwipe.

K Srinivasan, directeur de l’exploitation de FSS PayTech, a déclaré: «Les cartes de paiement biométriques apporteront une forte différenciation et une augmentation de la valeur de nos offres d’émission et de gestion de cartes. Notre collaboration avec Zwipe aidera nos clients émetteurs à offrir une expérience de paiement totalement sans contact et sans code PIN, une meilleure hygiène des paiements en magasin et une sécurité des titulaires de carte beaucoup plus forte. »

