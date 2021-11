FSS s’associe à BRAC Bank pour stimuler la croissance du commerce électronique au Bangladesh

Avec la solution proposée par FSS, les commerçants ont accès à une plateforme de paiement intégrée qui regroupe les transactions numériques et physiques.

FSS (Financial Software and Systems), dont le siège est à Chennai, un fournisseur mondial de produits de paiement intégrés, a annoncé mercredi sa collaboration avec la banque BRAC du Bangladesh pour aider à soutenir la croissance du commerce numérique dans le pays.

Ce partenariat permettra à FSS de fournir sa plate-forme d’acquisition omnicanale à BRAC Bank pour intégrer les commerçants et permettre l’acceptation des paiements numériques sur plusieurs points de contact – en magasin, mobile et en ligne.

Selon l’Association du commerce électronique du Bangladesh (e-Cab), les paiements numériques au cours des trois dernières années ont enregistré une croissance de 100 % d’une année sur l’autre. L’industrie du commerce électronique dans le pays devrait atteindre 3 milliards de dollars d’ici 2023, en raison de la préférence croissante des consommateurs pour les paiements en ligne et sans contact. La plate-forme FSS aidera BRAC Bank à tirer parti du boom numérique et à accueillir de nouveaux parcours de commerce numérique et omnicanal très demandés.

La plate-forme consolide l’acceptation des paiements en ligne, mobiles et en magasin sur un seul système pour aider les commerçants à développer leur activité numérique.

Archit Mylandla, directeur exécutif de la FSS, a déclaré ; « Le Bangladesh continue d’être un marché fertile et en croissance pour l’innovation en matière de paiements dans la région de l’Asie du Sud. Nous sommes impatients de collaborer avec BRAC Bank pour étendre ses capacités de paiement aux commerçants et faire progresser l’adoption des paiements numériques au Bangladesh. Notre plate-forme technologique éprouvée à l’échelle mondiale donne à BRAC Bank l’évolutivité et la flexibilité nécessaires pour évoluer avec le marché grâce à l’innovation continue des produits et à la fourniture d’expériences de paiement supérieures aux commerçants.

Avec la solution proposée par FSS, les commerçants ont accès à une plateforme de paiement intégrée qui regroupe les transactions numériques et physiques.

Khairuddin Ahmed Bappy, responsable de l’acquisition des commerçants, BRAC Bank, a déclaré : « Dans le cadre de nos efforts de transformation, il est essentiel que nous travaillions avec des partenaires expérimentés tels que FSS, qui peuvent nous aider à évoluer rapidement et à apporter des expériences de service innovantes aux commerçants. Le partenariat nous aide à diriger le développement de l’écosystème des paiements du Bangladesh et à le connecter à l’ensemble de la région et au reste du monde. La vaste expérience de FSS nous donne la base technologique et l’adaptabilité nécessaires pour accroître rapidement notre part de marché et prendre en charge facilement un large éventail de commerçants, avec différents niveaux de risque, besoins de paiement et préférences des clients.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.