FSSAI : Les entreprises alimentaires doivent mentionner le numéro de licence. sur les factures du 1er octobre ; le secteur de la restauration se réjouit

L’absence de numéro de licence sur la facture indiquera la non-conformité ou le non-enregistrement de l’entreprise alimentaire.

L’autorité indienne de réglementation de la sécurité alimentaire, la Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI), a imposé aux exploitants du secteur alimentaire du pays, qui sont en grande partie des micro, petites et moyennes entreprises, de mentionner leur licence FSSAI ou leur numéro d’enregistrement sur les reçus, factures ou factures sur la vente de produits à compter du 1er octobre 2021. Un arrêté publié par le régulateur a déclaré: « Actuellement, le numéro FSSAI doit obligatoirement figurer sur les étiquettes des aliments emballés, mais le problème réside surtout dans le cas d’établissements tels que les restaurants, magasins mithai, traiteurs, même magasins de détail, etc. Cette décision permettrait aux consommateurs d’avoir accès à des informations sur une entreprise alimentaire particulière disponibles sur le portail de la FSSAI ou sur l’application Food Safety Connect.

«Fondamentalement, la FSSAI s’occupe d’hygiène et essaie de s’assurer que les restaurants ont la licence, car aujourd’hui, tout le monde peut facilement créer un restaurant gastronomique. Mais les clients doivent savoir que les protocoles appropriés sont suivis ou non. La FSSAI essaie donc de formuler cela. Fondamentalement, on demande aux plus petits opérateurs des protocoles corrects, car un maximum de restaurants ne sont pas organisés en Inde », a déclaré à Financial Express Online Kabir Suri, cofondateur et directeur d’Azure Hospitality et vice-président de la National Restaurant Association of India (NRAI).

Cette décision faciliterait également les efforts des consommateurs pour déposer une plainte concernant un restaurant, ce qui est autrement difficile en l’absence du numéro de licence sur la facture ou du mémo. « Le numéro FSSAI de tout opérateur du secteur alimentaire n’est pas facilement visible et disponible pour le consommateur/bénéficiaire du service… si le numéro FSSAI n’est pas disponible pour lui, s’attendre à ce qu’il se plaigne avec des coordonnées complètes est une tâche ardue. Même les régulateurs ont du mal à retracer l’origine de la plainte et à y répondre rapidement avec des adresses approximatives », indique l’ordonnance.

De plus, l’absence d’un numéro de licence sur la facture indiquera une non-conformité ou un non-enregistrement par l’entreprise alimentaire. «C’est une décision bienvenue car une très grande partie du secteur de la restauration, y compris ceux qui vendent de la nourriture en ligne, opère sans licence. Les consommateurs peuvent désormais voir si l’exploitant du secteur alimentaire est agréé ou non. Cela a autrement été un problème car il y en a beaucoup qui opèrent sans licence et posent un défi au secteur organisé avec des prix réduits des produits et des coûts inférieurs. Cela n’a pas fourni des règles du jeu équitables », a déclaré à Financial Express Online Pradeep Shetty, directeur de Maharaja Foods & Restaurants et co-secrétaire de la Fédération des associations d’hôtels et de restaurants de l’Inde.

