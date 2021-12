Facebook

La Federal Trade Commission (FTC) ouvre une enquête approfondie sur l’acquisition par Meta (Facebook) du développeur d’applications VR

La Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis a lancé une enquête approfondie sur l’acquisition par Meta Platform (anciennement Facebook) de Supernatural, une application de fitness en réalité virtuelle (VR), pour 400 millions de dollars.

Maintenant, l’accord ne sera pas finalisé avant un an après l’enquête de la FTC qui a commencé peu après le jour de Thanksgiving le mois dernier, a rapporté jeudi le portail d’information The Information, citant deux personnes connaissant la situation.

Fin octobre, Facebook a annoncé son changement de marque, qui, selon lui, serait plus conforme à son projet de devenir une entreprise métaverse. À l’époque, le PDG Mark Zuckerberg avait déclaré que cette nouvelle plate-forme « toucherait tous les produits que nous construisons » et prendrait en charge « les projets de crypto et NFT ».

Meta a beaucoup investi dans la réalité virtuelle et augmentée et travaille sur les technologies de lunettes et de bracelets AR.

Les casques Oculus VR de la société sont également une étape vitale vers le métaverse. Ces casques permettent aux gens d’interagir dans cette réalité numérique « plus immersive ».

2021 était l’année de la réalité virtuelle, et j’ai une statistique pour vous montrer pourquoi : Cette année, Oculus a vendu plus de casques que Microsoft n’a vendu de Xbox. Cela marque le début de la prédominance de l’ARVR. Un fil sur la croissance, les cas d’utilisation et l’avenir des ARVR ci-dessous: pic.twitter.com/tQVlWMerp6 – Jack Soslow (@JackSoslow) 16 décembre 2021

Outre la construction de matériel Oculus, Meta a acquis au moins six sociétés qui fabriquent certains des jeux les plus populaires et d’autres applications pour les casques, un mouvement pour dominer l’espace et ralentir son achèvement. Le développeur de Supernatural est l’un d’entre eux, qui est devenu un succès retentissant.

Selon Meta, l’acquisition de ces applications leur permet d’y investir des fonds et de créer de meilleures expériences de réalité virtuelle. Alors que d’autres acquisitions se sont déroulées sans accroc, la FTC a maintenant lancé une enquête sur la dernière.

Selon le rapport, cette enquête semble faire partie de la mission de la présidente de la FTC, Lina Khan, de s’assurer que les géants de la technologie n’excluent pas la prochaine génération de concurrents dans les plates-formes informatiques émergentes.

