FTCH Stock: 3 grandes raisons de faire le plein de Farfetch Stock sur la baisse

Ça a été un mois difficile pour l’e-détaillant de mode de luxe Farfetch (NASDAQ:FTCH). Au milieu d’un effondrement plus large du secteur technologique, l’action FTCH s’est effondrée de près de 30% au cours du mois dernier et se négocie actuellement à ses plus bas niveaux depuis novembre dernier.

Cette baisse est une opportunité d’achat en or pour les investisseurs patients et à long terme.

Pourquoi? Trois grandes raisons.

Les fondamentaux sous-jacents à Farfetch restent très sains. La dynamique commerciale récente reste vigoureuse. Les actions de Farfetch sont désormais profondément sous-évaluées par rapport à leur juste valeur.

Alors, ne réfléchissons pas trop à celui-ci à cause de la peur ou de la panique. Restez calme, restez concentré sur les fondamentaux et achetez le plongeon.

À long terme, c’est une entreprise gagnante qui récompensera généreusement les actionnaires patients.

Action FTCH: un gagnant à long terme

La thèse de taureau à long terme sur les actions FTCH est très convaincante, et tout résume l’idée que c’est le Amazon (NASDAQ:AMZN) de la mode de luxe en devenir.

Les consommateurs adorent les sacs à main, les lunettes et les chaussures de créateurs. La demande pour ces produits est énorme et durable. C’est pourquoi le marché de la mode de luxe est à la fois l’un des plus grands secteurs verticaux de la vente au détail au monde avec 300 milliards de dollars et celui qui connaît la croissance la plus rapide avec un taux de croissance annuel moyen de 7%.

Ce marché, cependant, est coincé dans l’âge de pierre. Aujourd’hui, seulement 12% environ des ventes de mode de luxe se font en ligne, contre 30% plus de pénétration dans d’autres secteurs de l’habillement. Ce décalage n’est pas dû à un manque de demande. Les consommateurs achètent des voitures et des maisons en ligne. Ils achèteront certainement des produits de luxe en ligne. Ce décalage est plutôt dû à l’absence de plate-forme centralisée pour offrir une expérience de vente en ligne hyper pratique.

Farfetch est cette plate-forme émergente.

Au cours des dernières années, la société s’est discrètement transformée en une plate-forme de vente en ligne de mode de luxe dominante au niveau mondial, où des milliers de marques vendent des centaines de milliers de produits à des millions de consommateurs à travers le monde. D’après mes chiffres, la société contrôle désormais environ 10% du marché de l’e-commerce de luxe dans le monde, après quatre années consécutives de croissance d’environ 50% du GMV (ce qui est d’ailleurs très impressionnant).

Il est important de noter que Farfetch dispose d’avantages concurrentiels durables pour soutenir le leadership précoce, y compris la plate-forme (la société a la meilleure application du jeu), le produit (grâce à tous ses partenariats, Farfetch a le plus de produits de luxe à vendre sur sa plate-forme) et la distribution (l’entreprise met en place un réseau mondial de centres de distribution pour optimiser les délais de livraison).

Ainsi, au cours de la prochaine décennie, le marché de la mode de luxe se déplacera en ligne, passant de 12% de pénétration à 30% de pénétration en plus, tandis que Farfetch maintiendra une part de marché de 10% en plus dans cette catégorie.

C’est une recette pour une croissance soutenue des revenus à deux chiffres, qui crée une base solide pour une solide performance du cours des actions FTCH.

Forte dynamique commerciale

Maintenant, je comprendrais la faiblesse récente des actions FTCH si les activités de la société ralentissaient.

Mais ce n’est pas. Du tout.

Partout, les dépenses de consommation rebondissent, en particulier en Chine, où Farfetch s’appuie sur un grand partenariat avec Alibaba (NYSE:BABA) pour devenir un acteur exceptionnellement dominant sur le marché en plein essor de la mode de luxe en Chine. De janvier à février 2021, les ventes au détail en Chine ont bondi de 33,8% d’une année à l’autre.

Pendant ce temps, l’intérêt de la recherche mondiale lié à «Farfetch» ​​a augmenté d’environ 8% d’une année à l’autre jusqu’à présent en 2021, contre une croissance de 9% au quatrième trimestre de 2021, de sorte que l’intérêt de la recherche numérique des consommateurs pour la plate-forme ne perd pas de son élan. .

Le trafic Web vers Farfetch.com est bien sûr en baisse par rapport à la période des vacances, mais toujours en hausse d’une année sur l’autre. Les volumes de téléchargement d’applications sont également restés relativement stables et élevés au cours des derniers mois.

Dans l’ensemble, les données haute fréquence impliquent ici que l’entreprise Farfetch tire toujours sur tous les cylindres – le stock FTCH vient d’être mis en vente.

Très sous-évalué

La plupart des personnes qui analysent les activités de Farfetch pensent que l’action FTCH est considérablement sous-évaluée aujourd’hui.

Huit analystes de Wall Street couvrent l’action. L’objectif de prix moyen parmi eux? 73,50 $ – soit environ 50% de plus que le cours de l’action FTCH aujourd’hui. Même l’objectif de prix le plus bas à Wall Street est de 65 $, et c’est même 33% plus élevé que le prix actuel.

Ces chiffres correspondent à ma modélisation.

En supposant que la mode de luxe atteigne ~ 30% de pénétration du commerce électronique et que Farfetch commande ~ 10% de ce marché à grande échelle, je vois que l’action de Farfetch vaut environ 70 $, sur la base d’un potentiel de bénéfice par action à long terme de 5,50 $.

En d’autres termes, FTCH est considérablement sous-évalué, selon tous ceux qui utilisent les chiffres sur l’action.

Conclusion sur les actions FTCH

L’effondrement du secteur technologique a créé de multiples opportunités d’achat en or. Et l’action FTCH est l’une de ces opportunités qui se classe parmi mes meilleures actions «Everything E-Commerce» à acheter… mais c’est loin d’être mon seul choix.

Le commerce de détail est numérisé à un rythme qui s’accélère, alors que la mondialisation et la commodité technologique convergent pour créer une société plus centrée sur la technologie où nous faisons tous nos achats pour tous les articles en ligne.

Mes principaux titres d’hyper croissance dans cette mégatendance comprennent des entreprises qui nous permettent d’acheter des voitures et même des maisons en ligne.

