FTCH Stock: 6 choses à savoir sur l’accord qui a BofA se sentant optimiste à propos de Farfetch

Farfetch (NYSE :FTCH) l’action a attiré l’attention des commerçants vendredi après que Bank of America a salué un nouveau partenariat pour la société.

Richemont (OTCMKTS :FCRSS) est au centre de l’accord, l’entreprise revenant sur le projet de créer sa propre plate-forme de commerce électronique. Au lieu de cela, il a signé un accord avec Farfetch qui lui permettra de prendre le contrôle de Yoox Net-A-Porter. Des rapports récents affirment que l’accord est dû à la pression de l’investisseur activiste Dan Loeb. Cependant, le fondateur et président Johann Rupert dit que ce n’est pas le cas. Au lieu de cela, il affirme que la société le signale depuis un an maintenant, rapporte Bloomberg. C’est cette nouvelle qui a poussé Bank of America à faire l’éloge de FTCH aujourd’hui.

Geoffroy de Mendez, analyste de Bank of America, a déclaré ce qui suit à propos du partenariat dans une note obtenue par Seeking Alpha.

« L’accord prévu confirme que Farfetch n’est pas seulement la plate-forme leader du luxe en ligne, mais aussi le catalyseur du passage à l’Internet dans l’industrie du luxe – et pourrait ouvrir la voie à davantage de contrats avec d’autres groupes de luxe. »

Il convient également de souligner que Bank of America a une position haussière sur les actions FTCH. Il a actuellement une cote d’achat et un objectif de cours de 75 $ par action pour la société. A titre de comparaison, le consensus parmi les analystes est une cote d’achat avec un objectif de cours de 60,33 $.

Les nouvelles d’aujourd’hui ont également des actions FTCH qui subissent des échanges intenses. Cela a quelque 10 millions d’actions qui changent de mains au moment de la rédaction de cet article. Pour mettre cela en perspective, le volume quotidien moyen des transactions de la société est de près de 4 millions d’actions.

L’action FTCH était en hausse de 19,1% vendredi après-midi.

