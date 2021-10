FTM corrige à la hausse et fixe un plus bas à 2,32 $

TL;Répartition DR

L’analyse des prix Fantom est positive aujourd’hui. Le FTM/USD a connu une forte progression ce matin. Fantom a établi un plus bas à 2,32 $ hier.

L’analyse des prix Fantom d’aujourd’hui est haussière car un plus bas a été établi et la forte progression de la matinée a établi un nouveau sommet. En conséquence, nous prévoyons que le FTM/USD dépassera le précédent record de 2,45 $ dans les prochaines 24 heures.

Carte thermique de la crypto-monnaie. Source : Coin360

Le marché global des crypto-monnaies est entièrement vert, tous les actifs numériques se négociant à la hausse au cours des dernières 24 heures. Bitcoin a franchi la barre des 65 000 $ après une hausse de 1,54% où il a établi un nouveau record historique. Ethereum a enregistré un gain record de 8,43% et a dépassé les 4 178 $.

Mouvement des prix Fantom au cours des dernières 24 heures: Fantom fixe un plus bas à 2,15 $, revient au sommet précédent

Le FTM/USD se négocie dans une fourchette étroite de 2,32 $ et 2,45 $ au cours des dernières 24 heures, suggérant une volatilité considérable au cours de la journée et demie précédente. Le volume des transactions s’élève à 617 millions de dollars, soit 32,91 % de moins que le montant d’hier, tandis que la capitalisation boursière globale s’échange autour de 6,14 milliards de dollars, soit 1,79 % de moins que la veille.

La hausse des prix de Fantom s’est produite en deux étapes : une poussée initiale a attiré les acheteurs pour pousser le FTM/USD jusqu’à 2,19 $, où il a rencontré une résistance et est passé dans la fourchette de consolidation d’hier. La deuxième étape du rallye s’est déroulée tôt ce matin. Le prix du FTM/USD est passé de 2,14 $ à un sommet de 2,45 $ sur un volume de près de 232 millions de dollars, soit 133,69 % de plus que la quantité d’hier.

Graphique FTM/USD sur 4 heures : FTM prêt à franchir le précédent record de 2,45 $ ?

Sur le graphique en données de 4 heures, nous pouvons observer que le prix Fantom revient vers le plus haut précédent, suggérant qu’une cassure suivra. Graphique de 4 heures FTM/USD. Source : TradingView

L’action des prix Fantom a été excellente jusqu’à présent en octobre. Le 1er octobre, le FIL/USD a été repoussé par la résistance de 1,50 $ après un premier pic à la hausse.

Le 8 octobre, alors qu’une autre solution technique à 1,30 $ était en place, les taureaux ont repris le contrôle et une hausse rapide s’est ensuivie au cours des jours suivants. Fantom a atteint 2,45 $ le 8 octobre après une augmentation de 90% et un nouveau record absolu.

Le prix de la crypto-monnaie a atteint 1,80 $ le 8 octobre, puis a chuté pendant la majeure partie d’une semaine avant de trouver un support à 1,90 $ le 16 octobre. Un support a été découvert à 1,90 $ le 16 octobre, après quoi le FTM/USD a continué à augmenter, établissant un plus haut à 2,30 $

Analyse des prix fantomes : conclusion

Le prix Fantom est en hausse aujourd’hui après qu’une autre progression ait été suivie après qu’un plus bas plus élevé ait été établi hier à 2,15 $. En conséquence, il est probable que le FTM/USD établira régulièrement de nouveaux plus hauts historiques.

