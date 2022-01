FTM et LINK sont les plus grands bénéficiaires aujourd’hui | Invezz

Chainlink (LINK/USD) et Fantom (FTM/USD) sont aujourd’hui deux stars sur CoinMarketCap. Bien qu’ils ne soient pas les seuls altcoins qui se portent très bien alors que le marché global de la cryptographie évolue latéralement, ils sont définitivement en voie de guérison.

Au matin du 4 janvier, Chainlink avait gagné plus de 7% au cours des 24 heures précédentes. CoinGape cite des experts disant que LINK se dirige vers une grande percée contre Bitcoin. Ils sont très optimistes quant à la devise.

L’altcoin le plus performant cette année ?

Les analystes prédisent que Chainlink pourrait avoir l’un des meilleurs résultats cette année. Un co-fondateur du protocole Oracle, Sergey Nazarov, a présenté des plans d’interopérabilité entre les chaînes utilisant CCIP. En 2022, Chainlink introduira des enjeux sur sa plateforme. Ces développements font de LINK un concurrent majeur de l’altcoin pour un rallye solide.

Fantom perd 50% de sa valeur, récupère

Fantom, un concurrent d’Ethereum Layer 1, s’est écrasé de plus de 50% par rapport à un record historique de 3 $ récemment. Cependant, il commence à se remettre de certaines de ces pertes. Aujourd’hui, il a gagné près de 20%.

Ethereum ne parvient pas à éliminer la résistance

Ethereum (ETH/USD) n’a pas réussi à franchir la résistance à 3 850 $ et a commencé à perdre de la valeur dans un contexte de hausse du dollar. Le risque de nouvelles baisses demeure, bien que l’ETH maintienne son support à 3 680 $. La deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière a connu une nouvelle baisse par rapport à la zone de résistance de 3 850 $. Il se négocie à 3,744 $ et en dessous de la moyenne mobile simple de 100 heures.

Pour devenir verte à court terme, la paire doit casser au-dessus de la zone des 3 750 $ et de la moyenne mobile simple de 100 heures. Le graphique horaire pour ETH / USD a montré une cassure en dessous d’une ligne de tendance haussière majeure avec un support proche de 3 800 $, a rapporté News BTC. La paire est tombée en dessous du niveau de support de 3 750 $ et de la moyenne mobile simple de 100 heures. Les taureaux étaient actifs autour de 3 680 $, bien que l’éther soit tombé en dessous du niveau de 3 700 $.

Correction des prix plus élevée

Il y avait un creux autour de 3 680 $, mais le prix se corrige à la hausse. Le niveau de 3 720 $ a même été dépassé. La prochaine résistance majeure avoisine les 3 785 $, selon les analystes de News BTC. Tout gain supplémentaire pourrait ramener le prix à près de 4 000 $. La prochaine résistance principale est proche du niveau de 4 200 $.

