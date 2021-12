FTM profite lorsque les transactions fantomes chutent

Le prix Fantom (FTM / USD) a augmenté au cours des dernières 24 heures pour refléter la tendance qui se produit sur le marché. Le réseau Fantom a également été adopté ces derniers mois et est maintenant connu comme un « tueur d’Ethereum ».

Au cours des dernières 24 heures, FTM a gagné plus de 11%, et au moment de la rédaction, le jeton se négocie à 1,53 $. La capitalisation boursière totale de cet échantillon a également augmenté pour atteindre plus de 3,86 milliards de dollars US, et se classe désormais au 46e rang des plus grandes crypto-monnaies selon cette métrique.

Transactions dans le crash de la blockchain Fantom

La blockchain Fantom est un réseau de preuve de participation de premier plan, et son consensus lui a permis de devenir une plate-forme évolutive sur le marché. Il permet aux développeurs de créer des applications sur le Web pour prendre en charge les projets de finance décentralisée (DeFi).

Au cours des derniers mois, Fantom est devenu l’une des blockchains populaires sur le marché, et les investisseurs ont été positifs quant à sa vitesse et son interopérabilité.

Fantom a été utilisé pour créer diverses applications, et à mesure que de plus en plus de développeurs s’appuient sur le réseau, la valeur totale verrouillée (TVL) a augmenté. Les données de DeFi Llama montrent que 92 applications décentralisées (Dapps) ont été créées sur Fantom.

Le TVL de Fantom s’élève à 4,85 milliards de dollars, ce qui en fait le septième plus grand réseau DeFi. Cependant, malgré la croissance de TVL, le nombre de transactions sur le réseau est passé d’un record de 1,8 million à environ 650 000.

L’action des prix fantomes indique un signal haussier

Au cours des dernières semaines, le prix du Fantom a suivi une tendance à la baisse, similaire à ce qui se passe sur le marché en général. Le prix du FTM a chuté de plus de 55% par rapport à son plus haut historique de 3,46 $ enregistré il y a deux mois.

Suite à ce mouvement de prix, FTM essaie de se déplacer vers la partie supérieure du canal descendant. FTM est passé à la moyenne mobile sur 25 jours et l’indice de force relative (RSI) a augmenté.

Si FTM parvient à se déplacer au-dessus du canal descendant, il pourrait remonter au plus haut niveau de 1,65 $. Par la suite, la pièce reprendra sa tendance baissière si le support plus large du marché continue de s’affaiblir, et elle pourrait retester le support inférieur à 1,26 $.

