FTM progresse à mesure que les protocoles de couche 1 sont adoptés

L’ensemble du marché de la cryptographie s’est effondré mercredi. Bitcoin (BTC/USD) et Ethereum (ETH/USD) ont chuté de plus de 4%, et cette récession a provoqué un effet domino sur le marché dans son ensemble. Au cours de la semaine dernière, Fantom (FTM / USD) a beaucoup attiré l’attention du marché après avoir affiché des gains à deux chiffres.

Au cours de la semaine dernière, FTM a augmenté d’environ 48%, ce qui en fait l’un des jetons qui attire toujours les acheteurs sur le marché.

Fantom essaie de rebondir

Actuellement, FTM a essayé de réaliser un léger profit. Au cours des dernières 24 heures, le jeton a cédé la place à une dynamique baissière sur le marché au sens large. Cependant, vous devez toujours effacer la plupart de vos gains.

La dernière fois que ce jeton a connu une tendance à la hausse notable, c’était en octobre, lorsque les gains lui ont permis de dépasser le niveau de résistance principal à 3 $. Cependant, après la fin du mois d’octobre, le jeton s’est dirigé vers une tendance baissière, touchant presque le niveau de 1 $.

Les gains de prix actuels pourraient être attribués à l’épuisement de la tendance baissière. Lorsqu’un jeton épuise sa tendance baissière, vous n’avez généralement pas d’autre choix que de suivre une tendance à la hausse et de récupérer vos pertes, et c’est ce que FTM essaie de faire.

La combinaison du marché et du soutien des acheteurs pourrait signifier des gains importants pour FTM. Dans ce cas, le jeton pourrait réaliser un profit notable au-delà des niveaux de résistance de 2,50 $ et 2,75 $.

Fantom en tant que blockchain concurrente de couche 1

La blockchain Ethereum a été confrontée à de nombreux problèmes allant des frais de gaz élevés aux transactions tardives. En tant que tels, les développeurs tournent leur attention vers des plates-formes alternatives comme Fantom, qui sont des plates-formes de couche un avec un potentiel de croissance.

Le réseau Fantom est le sixième plus grand réseau blockchain du secteur DeFi en termes de valeur totale verrouillée (TVL). La TVL du réseau est de 5,66 milliards de dollars, ce qui représente une croissance remarquable ces dernières semaines.

Le plus grand protocole de Fantom est Multichain. Le TVL pour ce projet chez Fantom est de 2,18 milliards de dollars. Tomb Finance se classe juste derrière, avec un TVL de près de 1 milliard de dollars. Alors que le réseau continue d’être adopté par les développeurs à la recherche de protocoles de couche 1 évolutifs, le TVL de ce réseau pourrait continuer à croître de manière significative. Fantom n’est pas le seul réseau de couche 1 qui enregistre des gains notables. Avalanche a également connu un rallye notable et, selon DeFiLlama, il s’agit désormais de la quatrième plus grande blockchain de TVL.

