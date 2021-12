FTSE Russell prévoit de développer un indice cryptographique avec plus de 40 actifs numériques : rapport

FTSE Russell, la société à l’origine de l’indice de référence du marché boursier britannique, envisage le développement d’un indice crypto contenant 43 actifs numériques, selon un rapport du journal économique londonien City AM, publié lundi.

L’indice « sera aux côtés » du FTSE 100 et du Russell 2000, a déclaré Kristien Mierzwa, responsable de la stratégie et du développement commercial des ETF pour le FTSE Russell. FTSE Russell est une filiale de la Bourse de Londres qui produit des indices boursiers. « ont 43 actifs qui ont fait leur chemin à travers le processus de vérification », a déclaré Mierzwa. « Cela devenait clairement un marché sur lequel les gens voulaient des données. » Les indices seront conformes au Royaume-Uni et à l’UE et son processus de vérification éliminerait la grande majorité des 11 000 cryptos connus. Des pièces stables et même des pièces basées sur des mèmes, telles que le dogecoin, pourraient être ajoutées, a confirmé Mierzwa. La nouvelle représente une approbation bienvenue dans les crypto-monnaies du monde financier grand public du Royaume-Uni qui est souvent plus conservateur dans sa messagerie. Le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, par exemple, a émis des avertissements sur la menace potentielle de la cryptographie pour la stabilité financière ces dernières semaines.

