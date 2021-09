FTT: Prévision du prix du jeton FTX après l’accord avec Mercedes F1

in

Le jeton FTX (FTT / USD) était sous pression même après que la société mère a annoncé un accord majeur avec la meilleure équipe de Formule 1 au monde. FTT s’échangeait à 55,98 $, soit quelques points en dessous du sommet de 61,15 $ de cette semaine.

Accord FTX et Mercedes

FTX est un échange de crypto-monnaie de premier plan qui est surtout connu pour ses produits à effet de levier. La société traite chaque jour plus de 5 milliards de dollars de crypto-monnaies. Elle fonctionne à travers sa marque principale et la marque FTX US qui cible les clients américains.

Dans un communiqué jeudi. FTX a annoncé un nouveau parrainage avec l’équipe de Formule 1 Mercedes-AMG Petronas. Le nouvel accord verra le logo de la société apparaître sur les voitures de F1 et les vêtements des pilotes. Il sera dévoilé dimanche lors du Grand Prix de Russie.

Dans le même temps, FTX utilisera probablement la popularité de l’équipe pour développer son activité de jeton non fongible (NFT). Dans un communiqué, Sam Bankman, fondateur de FTT, a déclaré :

« FTX est ravi de s’associer aux champions du monde de Formule 1 et aux chefs d’équipe actuels Mercedes-AMG Petronas pour continuer à étendre notre position en tant que premier échange de crypto-monnaie au monde. »

L’association regroupe deux acteurs de premier plan de l’industrie. Selon CoinMarketCap, FTX fait partie des cinq plus grands échanges cryptographiques au monde. Dans le même temps, le temps de Formule 1 de Mercedes a remporté les championnats des pilotes et des constructeurs pendant plusieurs années consécutives. Par conséquent, l’accord verra probablement FTX gagner plus de clients dans le monde, car la F1 est l’un des sports les plus populaires au monde.

FTX est maintenant l’un des rares projets de cryptographie à avoir un accord avec F1. Par exemple, Crypto.com a annoncé un accord majeur il y a quelques mois. Tezos a également un partenariat avec Red Bull.

Prévision du prix du jeton FTX

Le graphique journalier montre que le prix de la TTF a été soumis à une pression intense ces dernières semaines. Le prix actuel est d’environ 35% en dessous du niveau le plus élevé ce mois-ci. Il est également en dessous de la résistance importante à 66,95 $ et légèrement en dessous des moyennes mobiles à court et long terme.

La paire semble former la section de poignée du modèle de tasse et de poignée. Ainsi, bien qu’il soit un peu tôt pour le dire, il est possible que le prix du jeton FTX rebondisse bientôt.

Le post FTT: La prévision du prix du jeton FTX après l’accord avec Mercedes F1 est apparue en premier sur Invezz.