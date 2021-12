FTX a annoncé la prise en charge des opérations de trading NFT basées sur Ethereum

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Grâce à cela, grâce à FTX, il est désormais possible de commercialiser à la fois les NFT qui fonctionnent sur le réseau Solana et ceux sur le réseau Ethereum.

La bourse américaine réputée FTX a ajouté cette semaine la prise en charge de la négociation d’objets de collection numériques (NFT) basés sur le réseau Ethereum via sa plate-forme.

Cela a été annoncé par l’équipe FTX cette semaine via un message publié sur leur compte Twitter officiel, où leur équipe a écrit :

« Bonjour! Les NFT Ethereum sont désormais disponibles sur http://ftx.us/nfts Nous sommes ravis d’étendre notre marché NFT, permettant aux utilisateurs d’acheter, de vendre et d’afficher leurs objets de collection Ethereum aux côtés de Solana pour la première fois ! »

Nous sommes ravis d’étendre notre marché NFT, permettant aux utilisateurs d’acheter, de vendre et d’afficher leurs NFT Ethereum aux côtés de leurs NFT Solana pour la première fois ! Probablement rien. pic.twitter.com/DREqxvNDVc

Comme indiqué, l’équipe FTX avait précédemment permis de négocier des NFT basés sur Solana via sa plate-forme, cette nouvelle annonce constitue donc une intention claire d’ouvrir un espace dans le secteur des objets de collection numériques.

À cet égard, le PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, a déclaré qu’il avait son attention dans cet espace et qu’il s’attendait à ce que les NFT permettent une large adoption des crypto-monnaies dans un grand nombre de secteurs :

« Maintenant, je placerais les NFT dans cette catégorie supérieure en termes de probabilité… avec quelques autres termes sur ce qui attirerait un public natif non crypto dans le secteur pour plus qu’un simple investissement financier… billets, événements ou équipements, je pense que nous assistons à des mouvements vraiment actifs sur ces fronts ».

Cette décision fait suite à l’annonce faite par une autre bourse américaine réputée, Coinbase, qui a également récemment annoncé son propre site de marché pour le trading de NFT.

À l’époque, le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, a commenté ce qui suit :

«Je pense que ce sera un très grand domaine pour les crypto-monnaies à l’avenir, et c’est déjà le cas aujourd’hui. Je veux dire, traditionnellement, Coinbase se concentrait sur le trading de crypto-monnaie, et nous sommes tout aussi enthousiasmés par les NFT. Je pense que ça pourrait être tout aussi gros ou plus… on ne sait pas ».