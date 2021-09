FTX a dû introduire de toute urgence un paywall de 10 $ pour la frappe NFT afin d’arrêter le spam

in

L’échange FTX de Sam Bankman-Fried a de nouveau fait la une des journaux, immédiatement après le lancement de sa fonction de frappe NFT, et pas pour une bonne raison. L’échange qui voulait s’étendre sur le marché de l’art a récemment découvert qu’il y en a plus que quelques-uns prêts à exploiter l’accès gratuit au tirage NFT. En conséquence, FTX a dû introduire de toute urgence un paywall de 10 $ derrière la fonctionnalité, pour décourager les spammeurs.

FTX a introduit la nouvelle fonctionnalité hier, le 6 septembre, date à laquelle son PDG, Sam Bankman-Fried, l’a annoncé via Twitter. Il a même posté un lien vers le premier NFT qui a servi d’exemple, comportant simplement un mot TEST écrit sur fond blanc. Le premier NFT de la bourse a attiré un total de 60 offres jusqu’à présent, l’offre la plus élevée étant de 200 000 $.

Le fil a en outre révélé que les NFT seront compatibles entre les chaînes avec Solana (SOL / USD) et Ethereum (ETH / USD) et que les dépôts et les retraits arriveront dans quelques semaines. Depuis lors, des NFT externes devraient également être disponibles pour le stockage sur la plate-forme.

Les spammeurs forcent l’échange à mettre en place une barrière à l’entrée

Le problème, cependant, est que la fonctionnalité a été laissée ouverte aux abus, et elle a été abusée presque dès qu’elle a été révélée. Environ sept heures se sont écoulées après l’annonce par Bankman-Fried de son retour sur Twitter avec un autre message, indiquant que le nombre de soumissions reçues par la plate-forme était surestimé.

Il y avait trop de présentations avec des photos du poisson, ce qui a été rapidement qualifié de spam. L’échange a dû réagir rapidement et a introduit des frais uniques de 500 $ pour les premières soumissions NFT. Cette décision a déclenché une énorme réaction de la communauté, beaucoup affirmant qu’il s’agit d’un obstacle extrêmement coûteux juste pour entrer. Certains ont même souligné qu’il serait moins cher d’acheter Ethereum, qui est connu pour ses frais élevés de nos jours.

1) En raison du nombre massif de soumissions, dont un trop grand nombre n’étaient qu’une image d’un poisson, nous facturons maintenant des frais uniques de 500 $ pour soumettre des NFT. Espérons que cela réduira le spam.https : //t.co/46FabjTVfy – SBF (@SBF_FTX) 6 septembre 2021

Donc, pour satisfaire la communauté, FTX a rapidement éliminé les frais d’entrée de 500 $ et a plutôt mis en place des frais de 10 $ par NFT. Cela découragera le spam, tandis que les utilisateurs réguliers le trouveront toujours abordable. Jusqu’à présent, il semble que cela ait assez bien fonctionné et la communauté semble satisfaite de la vitesse à laquelle l’échange a géré la situation, ainsi que de la manière dont il l’a fait.

Le poste FTX a dû introduire de toute urgence un paywall de 10 $ pour la frappe NFT afin d’arrêter le spam, apparu en premier sur Invezz.