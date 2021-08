FTX accorde un prêt de 120 millions de dollars à la bourse japonaise Liquid Global

in

Concernant les fonds consignés par FTX, l’équipe Liquid a informé qu’elle utilisera le capital pour améliorer son bilan et travaillera à l’obtention de licences pour garantir ses opérations.

L’échange de crypto-monnaie basé aux États-Unis dirigé par Sam Bankman-Fried, FTX, a révélé qu’il prêterait environ 120 millions de dollars à l’échange japonais Liquid Global, qui a été victime d’un piratage la semaine dernière au cours duquel des attaquants ont volé quelque 90 millions de dollars. fonds cryptographiques.

C’est ce qu’a révélé l’équipe de FTX dans un communiqué de presse publié aujourd’hui, dans lequel elle affirmait que le capital alloué visera à aider Liquid à résoudre les désagréments survenus et à favoriser son redressement rapide, tout en fournissant des liquidités pour reprendre une activité normale. opérations.

Concernant cette mesure, l’équipe Liquid a indiqué dans un communiqué ce qui suit :

« Le financement améliorera également le résultat net de Liquid et, à son tour, ses principaux paramètres réglementaires, corroborant davantage ses opportunités d’obtenir et de détenir des licences dans les juridictions clés du Japon et de Singapour. »

L’attaque de Liquid

Le 19 août, l’équipe Liquid a signalé via ses canaux officiels une faille de sécurité exploitée par des attaquants inconnus, à travers laquelle ils ont perpétré une attaque avec laquelle ils ont volé des fonds cryptographiques pour au moins 90 millions de dollars.

La faille de sécurité a compromis le travail opérationnel de la bourse, ce qui a conduit à la suspension des dépôts et des retraits précisément pour éviter d’éventuelles pertes aux clients.

Étant donné que l’attaque visait les portefeuilles gérés par l’échange, l’équipe de Liquid a également jugé nécessaire de déplacer les fonds restants vers des portefeuilles froids, précisément pour empêcher de nouveaux vols via les comptes compromis.

D’autres bourses ont rapidement contacté l’équipe Liquid précisément pour coordonner les efforts et empêcher le commerce des fonds volés. Cependant, à l’époque, on avait appris 9 adresses auxquelles l’attaquant avait envoyé une partie des avoirs volés sur la plateforme, et les autorités continuent d’enquêter pour retrouver lui ou les responsables après ces événements.

