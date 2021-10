L’échange de crypto-monnaie FTX paie pour diffuser une publicité lors du match de championnat du Super Bowl de la Ligue nationale de football en 2022. Des millions de personnes découvriront les crypto-monnaies ! Bravo Sam Bankman-Fried !

Selon le PDG Sam Bankman-Fried, FTX diffusera sa première publicité pour le Super Bowl en 2022.

Bien sûr, nous faisons le truc du Super Bowl. Vous attendez-vous vraiment à ce que nous ne le fassions pas ? En fait, nous voulions acheter le Super Bowl lui-même, mais ils n’acceptent pas encore la crypto. On se contente donc d’acheter du temps publicitaire.

En fait, le Super Bowl est l’un des événements sportifs les plus regardés, avec un peu plus de 96 millions de téléspectateurs. C’est la principale raison pour laquelle FTX achète cette annonce.

Fait amusant, FTX a son nom sur les arbitres de la MLB, une zone NBA et maintenant une publicité pour le Super Bowl.

De même, FTX, qui a récemment reçu une valorisation de 25 milliards de dollars, a racheté des associations sportives.

La plateforme FTX achète une publicité pour le Super Bowl

Selon les informations de Bloomberg, FTX a acheté une publicité pour le prochain Super Bowl de la NFL pour un montant non divulgué. Ce qui est censé profiter de la forte audience du jeu.

FTX est à la recherche d’un touché publicitaire. L’échange de crypto a acheté une publicité pour le Super Bowl de cette année – le joyau de la couronne en quelque sorte dans sa poussée pour accaparer l’arène du sponsoring sportif https://t.co/bSu8v8ilzO – Bloomberg (@business) 26 octobre 2021

Plus précisément, le Super Bowl LVI aura lieu le 13 février 2022 au SoFi Stadium d’Inglewood, en Californie. Incidemment, FTX n’a ​​pas fourni de commentaire sur le prix d’achat de l’annonce ou sur la composition de son contenu.

Cependant, selon sportingnews.com, les publicités de 30 secondes pour le Super Bowl LV en 2021 ont coûté environ 5,5 millions de dollars.

En fin de compte, Bankman-Fried a souligné que les parrainages sportifs avaient du sens. Parce que « les fans de sport sont deux fois plus susceptibles de connaître les crypto-monnaies que les non-sportifs.

« Nous invitons tout le monde à le consulter et à être là pour les aider dans leur cheminement. Il n’y a pas d’événement plus grand et plus commun pour partager un message comme celui-là que le Super Bowl.

En outre, Bankman-Fried a ajouté : « Notre message tout au long de cette année a été que les crypto-monnaies sont sûres et accessibles. Et ils sont prêts pour le grand public.

Tom Brady offre du Bitcoin à un fan

Notamment, le septuple champion du Super Bowl, le copropriétaire de FTX, Tom Brady, offre Bitcoin à un fan de Bucs qui a renvoyé le ballon lors de la 600e passe de touché.

À cet égard, Bankman-Fried a déclaré : « Ce n’est pas tous les jours que vous récupérez le ballon de la 600e passe de touché de Tom Brady et que vous le renvoyez. Et pas tous les jours, ils vous donnent un Bitcoin. FTX était heureux de soutenir Tom en remerciant ce fan pour sa générosité. »

Étaient en. C’est un #bitcoin entier ! Il est temps de faire le commerce. ?? – FTX – Construit par les commerçants, pour les commerçants (@FTX_Official) 25 octobre 2021

Enfin, les crypto-monnaies continuent de se répandre, qu’en pensez-vous ? Faites-le nous savoir dans la zone de commentaire.

Je dis au revoir avec cette phrase de Jeff Bezos : « Il est dangereux de ne pas évoluer. Si vous voulez garantir votre extinction, arrêtez d’évoluer.

