FTX ajoute 7 milliards de dollars en mois, les pompiers achètent BTC et ETH, Worldcoin vient à votre œil + Plus d’actualités

Nouvelles d’investissement

L’échange de Crypto-monnaies FTX a annoncé la clôture d’une collecte de fonds de série B-1 de 420 690 000 $, portant la valorisation de la société à 25 milliards de dollars, soit 7 milliards de plus qu’en juillet de cette année. Le tour a eu la participation de 69 investisseurs, dont le Conseil du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario , Temasek , fonds et comptes gérés par Roche noire et autres. Le cycle permettra à FTX de s’étendre dans de nouvelles juridictions et d’améliorer ses offres actuelles, a déclaré la société. Les Contexte de la stratégie Bitcoin de Valkyrie , le deuxième fonds négocié en bourse (ETF) à terme sur le bitcoin américain (BTC) sera lancé vendredi, a rapporté Bloomberg. La société prévoyait de négocier sous le ticker BTFD, mais est revenue au BTF initialement prévu. La startup de la crypto-monnaie Le cuivre a entamé des pourparlers avec des investisseurs au sujet d’un nouveau cycle de financement qui pourrait les valoriser à plus de 2 milliards de dollars, a rapporté Business Insider. La société a déjà levé 75 millions de dollars et compte environ 160 employés dans ses bureaux de Londres, New York et Singapour. Les Fonds de secours et de retraite des pompiers de Houston , qui possède plus de 4 milliards de dollars d’actifs, a investi 25 millions de dollars dans le bitcoin et l’ethereum (ETH) via le gestionnaire d’actifs NYDIG , selon Bloomberg. Son directeur des investissements a déclaré qu’il préférait les investissements directs dans ces pools de crypto-monnaies, plutôt que de prendre des risques associés aux investissements liés aux contrats à terme. La Compagnie Canadienne de Retraite Richessesimple permet aux Canadiens de choisir la crypto par le biais d’un programme d’épargne-retraite collectif en milieu de travail, en mettant jusqu’à 3 % de leur argent dans des FNB bitcoin et ethereum, selon Yahoo! La finance.

Actualités sur les Altcoins

Mondiaux , une startup fortement soutenue qui vise à créer une nouvelle crypto-monnaie à partir de zéro qui donne des pièces à tous les habitants de la terre, a été lancée « furtivement » jeudi. La société affirme avoir accumulé jusqu’à présent plus de 100 000 utilisateurs dans le monde et vise à atteindre le milliard d’utilisateurs d’ici 2023, selon CNBC. Worldcoin a également révélé des tests sur le terrain de son dispositif biométrique, l’Orb. « Nous en sommes aux premiers stades de la conception de la stratégie de gouvernance à long terme de Worldcoin, des programmes de bourses et des partenariats de feuille de route », a déclaré la société sur son site Web, sans préciser de calendrier possible. Worldcoin est protégé par le réseau Ethereum sous-jacent, ont-ils ajouté. Pour aider à se protéger contre la fraude lors de la distribution initiale des pièces, Worldcoin souhaite utiliser un périphérique matériel de numérisation d’iris pour confirmer que chaque utilisateur est une personne unique. ( Avoir plus d’informations : Pourquoi Worldcoin soutenu par Coinbase a peu de chances de réussir)

Actualités NFT

La société de gestion de placements s’est concentrée sur Crypto de gestion de fonds Meta4 a annoncé le lancement de Fonds Meta4 NFT I , un véhicule d’investissement qui achètera des spécimens rares de jetons non fongibles (NFT). Le nouveau fonds d’investissement privé a obtenu un investissement principal de Andreessen Horowitz (a16z), tandis que le fonds investira dans l’art numérique et les objets de collection (c’est-à-dire le Bored Ape Yacht Club), les NFT liés aux jeux (c’est-à-dire Zed courir ) et le métaverse associé. l’achat (c’est-à-dire un terrain virtuel).

Nouvelles de la CBDC

Le membre du conseil d’administration du Réserve fédérale de L’américain Randal Quarles a déclaré qu’il ne comprenait pas le raisonnement derrière l’émission d’une monnaie numérique de banque centrale (CBDC), et a déclaré que l’énorme quantité de ressources, ainsi que les risques technologiques, pourraient l’emporter sur les avantages. On ne savait pas non plus comment une CBDC pourrait répondre aux problèmes d’inclusion financière, comme le prétendent ses partisans. ( Plus d’informations: CBDC : Une solution à la recherche d’un problème ? )

Nouvelles de Stablecoins

En réponse aux sénateurs américains, le projet Diem stablecoin a pris ses distances avec Facebook , déclarant qu’il s’agit d’une organisation indépendante, tout en je n’ai pas vu Facebook est juste un autre membre de votre association. Ils ont également affirmé que les principaux régulateurs l’avaient appelé « le projet de stablecoin le mieux conçu que le gouvernement américain ait jamais vu ».

Actualités minières

L’entreprise crypto mining Hut 8 Mining a annoncé l’achat de 58,7 millions USD de 12 000 nouveaux mineurs de Technologie Inchigle . Les mineurs devraient être livrés à partir de janvier 2022, à un rythme de livraison d’environ 1 000 machines par mois, avec un déploiement complet prévu d’ici décembre 2022, portant leur capacité à environ 3,57 EH/s.

Nouvelles DeFi

La plateforme Blockchain Orbes a annoncé le lancement de Ouvrir le protocole de notification DeFi la finance décentralisée (DeFi), conçue pour fournir aux utilisateurs des notifications mobiles gratuites pour les événements consécutifs en chaîne. Le protocole exploite les contributions des membres de la communauté pour enregistrer des événements tels que les récompenses en attente accumulées, les fluctuations de prix, les quasi-liquidations, les stop loss, les mises à jour des contrats, les nouveaux votes de gouvernance, etc. Les protocoles Ethereum Balancer (BAL) et Gnosis (GNO) ont annoncé le lancement du Balancer-Gnosis-Protocol (BGP), qui fournit aux utilisateurs des liquidités, des prix de négociation et des coûts de gaz optimisés. BGP élimine le besoin d’un teneur de marché ou d’un fournisseur de liquidités externe, ont-ils déclaré.

Nouvelles sur les contrats intelligents

La Fondation IOTA a annoncé le lancement bêta des contrats intelligents IOTA, qui, selon la Fondation, permettent aux utilisateurs de créer et d’exécuter des contrats intelligents personnalisés sur un réseau gratuit, avec la prise en charge d’Ethereum Virtual Machine (EVM). Les développeurs pourront définir leurs propres frais d’exécution, qui peuvent également être nuls.

The Associated Press a déclaré qu’il mettrait ses ensembles de données d’appels économiques, sportifs et de course à la disposition des chaînes de blocs via Chainlink (LINK), permettant aux contrats intelligents sur n’importe quelle chaîne de blocs d’interagir avec les données du monde réel d’AP.