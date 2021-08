FTX

FTX annonce le tout premier parrainage des droits de dénomination cryptographiques collégiaux avec Cal Golden Bears

Le dernier partenariat de l’échange de crypto-monnaie FTX est avec les Cal Golden Bears, qui joueront leurs matchs à domicile sur le FTX Field nouvellement renommé, à partir de cette saison.

L’université californienne a signé un accord de droits de dénomination de 10 ans pour 17,5 millions de dollars avec FTX.US.

Dans ce tout premier parrainage de droits de dénomination de crypto-monnaie collégiale, le montant de la signature sera entièrement payé en crypto. Learfield acceptera les paiements au nom de l’université, qui paiera ensuite Cal chaque année en espèces.

Bien qu’il n’ait pas l’intention d’accepter les paiements cryptographiques pour le moment, Cal a déclaré qu’ils “examineront comment il peut offrir cela au bon moment”.

Plus tôt cette année, FTX a remporté les droits de dénomination de la zone du Miami Heat, FTX Arena, les droits de dénomination de l’équipe eSports TSM, s’est associé à la MLB et a conclu un accord avec Tom Brady.

Grâce à cet accord historique, FTX a reçu les droits de dénomination du terrain du California Memorial Stadium, qui sera désormais connu sous le nom de FTX Field au California Memorial Stadium.

“Nous pensons avoir trouvé un excellent partenaire en FTX”, a déclaré Jim Knowlton, directeur des sports de Cal.

« FTX est une entreprise en pleine croissance à la pointe de l’innovation dans une technologie émergente, qui s’intègre bien à la fois à Cal et dans la région de la baie. Cet accord s’étend bien au-delà des droits de dénomination sur le terrain, qui fait partie de notre plan stratégique pour diversifier les sources de revenus à l’appui de notre expérience d’étudiant-athlète, et comprend des engagements pour notre Cameron Institute, Cal Veterans et les étudiants dans le besoin ici à Berkeley.

Ce partenariat inclura en outre des services aux communautés, y compris les étudiants sous-représentés, la population des sans-abri à Berkeley et le Cal Veterans Group. Pour cela, FTX s’engage à verser 200 000 $ supplémentaires, a déclaré le COO de FTX.US, Sina Nader, qui a en fait obtenu son baccalauréat en études juridiques de Cal.

Le premier match des Bears au FTX Field est prévu pour le 4 septembre.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.