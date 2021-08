FTX annonce un partenariat avec Dolphin Entertainment et le lancement d’une nouvelle plateforme de trading NFT

Pour Ange Di Matteo @shadowargel

La nouvelle plate-forme de FTX en partenariat avec Dolphin portera le trading NFT à plus grande échelle, apparaissant comme l’un des plans d’expansion dans les plans de la bourse américaine.

L’échange de crypto-monnaie fondé et géré par Sam Bankman-Fried, FTX, a annoncé un partenariat avec Dolphin Entertainment pour le lancement d’une nouvelle plate-forme d’échange d’objets de collection numériques (NFT).

Cela a été annoncé par FTX dans un communiqué officiel publié aujourd’hui, dans lequel il a indiqué qu’il commercialiserait NFT de marques reconnues dans les industries du film, de la télévision, de la musique, des jeux vidéo, des sports électroniques, des sports, du divertissement, du style de vie et de la cuisine. d’autres endroits.

Nous sommes ravis de nous associer à Dolphin Entertainment pour créer un marché NFT pour les principales marques de sports et de divertissement, notamment les industries du cinéma, de la télévision, de la musique, des jeux, des sports électroniques, de la cuisine, du style de vie et des œuvres caritatives. Animation de dauphins ???? FTXhttps : //t.co/RgKXuWfViF – FTX (anciennement Blockfolio) (@blockfolio) 2 août 2021

Dans une interview avec Variety, le président de FTX.US, Brett Harrison, a déclaré :

« La portée et l’ampleur de Dolphin dans l’ensemble de la culture pop sont très impressionnantes pour nous… Nous sommes ravis de créer des marchés avec eux, à la fois en raison de leur capacité à accéder au contenu et à la propriété intellectuelle, ainsi que parce qu’ils sont des leaders dans le domaine de la culture pop. .relations publiques et marketing d’influence pour toutes sortes de divertissement ».

FTX et ses plans d’expansion

Concernant cette nouvelle plate-forme, les représentants de FTX indiquent qu’elle aura une grande envergure et sera très conviviale pour tous les clients intéressés, ce qui permettra de tirer le meilleur parti du buzz que les objets de collection numériques génèrent dans différents secteurs commerciaux. Des données récemment publiées révèlent que le secteur du NFT a déjà généré des ventes dépassant les 2 milliards de dollars US au cours du premier trimestre de cette 2021.

Cependant, ce n’est pas la première fois que FTX interagit avec le marché des objets de collection numériques. La bourse réputée a lancé une plate-forme de négociation NFT le 3 juin, où les utilisateurs pouvaient librement acheter, vendre et stocker lesdits actifs.

FTX a récemment clôturé un tour de table dans lequel il a levé environ 900 millions de dollars auprès de plus de 60 investisseurs réputés. À l’échelle mondiale, on estime qu’après cette collecte, la société est cotée à plus de 18 000 millions de dollars américains et est répertoriée comme l’une des plus performantes du secteur de la monnaie numérique.

