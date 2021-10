FTX atteint une valorisation de 25 milliards de dollars après avoir obtenu 450 millions de dollars auprès de 69 investisseurs du secteur

L’échange de crypto-monnaie FTX a annoncé aujourd’hui avoir levé 420 millions de dollars grâce à un nouveau cycle de financement qui a porté sa valorisation à 25 milliards de dollars.

Selon l’annonce, le nouveau cycle de financement a vu la participation de 69 investisseurs, dont le Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, Temasek, Sequoia Capital, Sea Capital, IVP, ICONIQ Growth, Tiger Global, Ribbit Capital, Lightspeed Venture Partners et les fonds et comptes gérés par BlackRock.

FTX a noté que la société d’investissement Temasek avait déjà participé à son tour de série B qui l’a vu mettre à jour sa remarquable augmentation de 900 millions de dollars à 1 milliard de dollars.

L’échange a noté que le nouveau capital sera utilisé pour son avancement et sa croissance dans l’industrie et pour mettre en place un «meilleur marché financier».

S’exprimant sur le développement, Sam Bankman-Fried, PDG de FTX a déclaré :

« Nous avons fondé FTX il y a deux ans avec l’idée de créer un meilleur marché financier. Pour ce tour, nous avons capitalisé sur ces avancées et avons pu nous associer à des investisseurs qui accordent la priorité au positionnement de FTX comme l’échange de crypto-monnaie le plus transparent et le plus conforme au monde.

Fondé par le milliardaire Sam Bankman-Fried en 2019, FTX s’est considérablement développé pour devenir l’un des plus grands spots de crypto-monnaie et échanges de produits dérivés au monde. Il a connu une amélioration remarquable avec une base d’utilisateurs de 48% et son volume d’échange moyen en hausse de 75%, atteignant désormais en moyenne 14 milliards de dollars par jour en volume quotidien.

La société a récemment reçu l’autorisation pour son siège social aux Bahamas tandis que sa filiale américaine, FTX US, a acquis la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), l’échange de contrats à terme et d’options sur devises numériques et la chambre de compensation Ledgerx, et a déployé son propre jeton non fongible (NFT ) marché.

« Le capital supplémentaire et le groupe d’investisseurs nous permettront d’offrir l’expérience que nos utilisateurs méritent et de saisir d’autres opportunités de marché adjacentes, notamment les actions, les marchés de prédiction, les NFT et les partenariats de jeux vidéo », a déclaré Ramnik Arora, chef de produit chez FTX.

FTX continue d’étendre sa présence dans l’industrie. Le mois dernier, Coinfomania a rapporté que la superstar de la NBA Stephen Curry avait rejoint les rangs de la star du football Trevor Lawrence et de sa femme pour devenir un ambassadeur mondial de l’échange de crypto-monnaie.

Le rapport a noté que l’échange de crypto-monnaie a conclu un accord de partenariat à long terme avec la NBA Superstar qui a reçu une participation au capital qui l’a fait devenir actionnaire de FTX.