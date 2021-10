FTX cherche à se développer à l’échelle mondiale grâce à des partenaires locaux, déclare Bankman-Fried

FTX, le mastodonte des échanges de dérivés de crypto-monnaie, prévoit de continuer à s’étendre dans de nouvelles juridictions en achetant des sociétés ou des échanges de crypto-monnaie locaux, a déclaré mercredi le PDG Sam Bankman-Fried sur CoinDesk TV.

Interrogé sur les futures acquisitions, le milliardaire de 28 ans a laissé entendre qu’il cherchait peut-être un autre LedgerX, qui était l’acquisition de FTX en août. LedgerX, une société de dérivés cryptographiques réglementée basée aux États-Unis, fait désormais partie de l’unité américaine de FTX, FTX.US. L’achat de LedgerX a permis à FTX de contourner un processus d’enregistrement épuisant aux États-Unis

« Je ne serais pas surpris si [the amount of money that we spend on acquisitions over the next year or so] était au nord d’un milliard de dollars », a déclaré Bankman-Fried sur « First Mover » de CoinDesk. Les objectifs d’acquisition peuvent offrir des relations avec les régulateurs, des licences ou des rampes d’accès ou de sortie fiat « basées sur l’utilisateur », a-t-il ajouté.

Lundi, FTX.US a annoncé avoir finalisé l’acquisition de LedgerX, désormais appelé FTX US Derivatives. Cela fait suite à un cycle de financement de 420 millions de dollars qui a évalué la société mère FTX à 25 milliards de dollars.

« Il y avait beaucoup d’acquisitions potentielles pour nous et LedgerX en était le début, mais ce ne sera pas la fin », a déclaré Bankman-Fried.

FTX suit une stratégie similaire pour rivaliser avec l’échange de crypto Binance, qui a étendu sa marque grâce à des accords de licence, des partenariats locaux et un flux constant d’acquisitions et d’investissements. Jusqu’à récemment, le plus grand échange de crypto au monde avait même une participation dans FTX.

L’empire de FTX continue de croître. La bourse de produits dérivés a acheté une application de suivi de portefeuille et même les droits de dénomination de deux stades sportifs américains. Il étend également son exposition en achetant du temps publicitaire lors du match de championnat de la Ligue nationale de football des États-Unis, le Super Bowl LVI, le 13 février.

Bankman-Fried a déclaré qu’un grand risque pour son entreprise était « de devenir distrait ».

« Vous devriez faire votre travail en essayant de faire croître l’entreprise. Au lieu de cela, vous ne faites qu’augmenter son bilan, bien plus qu’il n’est nécessaire de le faire », a-t-il déclaré.