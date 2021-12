FTX cherchera 1,5 milliard de dollars dans un nouveau cycle de financement à une valorisation de 32 milliards de dollars : rapport

Le PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, cherche à lever un total de 1,5 milliard de dollars pour la bourse mondiale de dérivés de crypto-monnaie et sa filiale américaine, FTX.US, a rapporté vendredi The Information, citant deux sources anonymes « ayant connaissance de la question ».

Le tour de table valoriserait potentiellement FTX à 32 milliards de dollars et FTX.US à 8 milliards de dollars, selon l’article, citant l’une des sources. FTX n’a ​​pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de CoinDesk. Les dernières discussions surviennent moins de six semaines après que FTX a clôturé un cycle de financement de série B-1 de 420 690 000 $. Soixante-neuf investisseurs, dont BlackRock et Tiger Global, ont participé au tour. Les investisseurs ont évalué l’échange alors à 25 milliards de dollars, a déclaré FTX, un bond de près de 39% par rapport au prix de l’autocollant de la série B de juillet lorsqu’il a levé 900 millions de dollars en crypto. le plus important tour de table jamais réalisé en capital-risque. Bankman-Fried a déclaré à CoinDesk à l’époque qu’il prévoyait une série d’acquisitions et de partenariats pour amener FTX dans plus de pays, avec plus d’utilisateurs.