FTX continue de faire connaître sa marque avec le parrainage de l’équipe de Formule 1 Mercedes-AMG Petronas

FTX

FTX continue de faire connaître sa marque avec l’accord de parrainage de l’équipe de Formule 1 Mercedes-AMG Petronas

FTX, l’un des principaux échanges de crypto-monnaie, a signé un accord de partenariat à long terme avec l’équipe de Formule 1 (F1), Mercedes-AMG Petronas, comme annoncé jeudi. Alors que FTX a fait de nombreuses autres collaborations au cours de la dernière année, celle-ci est sur le point de s’adapter considérablement aux avantages qui découlent de l’accord. Bien que tous les détails du partenariat n’aient pas été pleinement annoncés, le logo FTX devrait être bien visible sur les voitures de course Mercedes-Benz, les engrenages du conducteur, dans le garage et dans les centres de communication dans le cadre de l’accord. La marque de l’équipe de F1 doit être dévoilée lors du prochain Grand Prix de Russie, prévu pour le 26 septembre de cette année. Les logos FTX doivent figurer sur l’équipe de course de Formule 1 pour les prochaines saisons.

FTX a également l’intention d’utiliser les coureurs Mercedes Lewis Hamilton et Valtteri Bottas pour étendre sa portée sur le marché mondial parmi les fans de Formule 1.

Le partenariat entre les deux équipes devrait lancer des initiatives stratégiques telles que l’intégration de FTX Pay, l’assortiment NFT et d’autres idées et initiatives sociales d’entreprise pour l’avenir.

Cette année est remarquable par le nombre d’accords d’entreprise signés avec l’espace crypto. Des marques de voitures bien connues et des équipes de course de renommée mondiale sont entrées en grand nombre dans l’espace de la blockchain et de la crypto-monnaie. Au début de cette année, Crypto.com, un autre échange cryptographique bien connu, a signé un parrainage d’une valeur de 100 millions de dollars avec la Formule Un, et maintenant l’entreprise FTX dans le sport automobile marque la dernière décision officielle annoncée.

Lujan Odera

Lujan est un auteur et éditeur de technologie blockchain et de crypto-monnaie. Il travaille dans le domaine des crypto-monnaies et de la technologie blockchain depuis 2015, l’aidant à acquérir suffisamment d’expérience pour être l’écrivain qu’il est aujourd’hui. Il est connu pour son style d’écriture simple qui permet aux novices de comprendre le domaine de la manière la plus simple.