FTX, Crypto.com et la « malédiction du stade »

La nouvelle a éclaté mercredi que le Staples Center de Los Angeles, siège de longue date de la National Basketball Association qui domine l’équipe des LA Lakers, sera renommé « Crypto.com Arena » dans le cadre d’un accord de droits de dénomination de 700 millions de dollars sur 20 ans qui semble être le plus important du sport. l’histoire. Alors que de nombreux fans de sport semblent pleurer la fin d’une époque, d’autres voient le changement de nom comme une légitimation du secteur de la crypto dans son ensemble.

Cet article est extrait de The Node, le résumé quotidien de CoinDesk des histoires les plus cruciales de l’actualité blockchain et crypto. Vous pouvez vous abonner pour obtenir l’intégralité bulletin ici.

J’aimerais que cela le prouve, mais l’histoire des accords de droits de dénomination pour les grands stades montre qu’il n’y a aucune garantie. De nombreuses entreprises, en particulier des entreprises qui s’appuient sur les nouvelles technologies ou les investissements spéculatifs, ont fait faillite après ce qui semblait être des accords de victoire. Pendant un certain temps, cela était si courant que les gens faisaient référence à «la malédiction du stade». Des dépenses importantes pour les droits de dénomination ont même parfois été citées comme raison pour laquelle les investisseurs remettent en question le jugement de la direction de l’entreprise, car les bénéfices en termes de stratégie de marque et de publicité restent quelque peu flous.

La « malédiction des stades » a frappé certaines entreprises que vous connaissez et beaucoup d’autres non. La farkakteh « société de commerce d’énergie » Enron, peut-être la fraude d’entreprise la plus notoire du dernier demi-siècle, a fait faillite deux ans seulement après avoir acheté les droits du stade de l’équipe de baseball des Houston Astros (maintenant Minute Maid Park). CMGI, une société de portefeuille et d’investissement sur Internet, n’a pas duré plus longtemps après un accord de nommage en 1999 pour le terrain de football américain des New England Patriots, maintenant connu sous le nom de Gillette Stadium.

Ces cas illustrent la tension fondamentale au cœur des accords de nommage. C’est l’équivalent corporatif de l’achat d’une Lamborghini : fonctionnellement presque inutile, mais un signal énorme au monde que vous gagnez, précisément parce que vous avez tellement d’argent à mettre le feu. Tout comme les gourous du day-trading affichent des Lambos (loués), cela rend le signal de succès d’un nom de stade particulièrement attrayant pour les entreprises qui ne l’ont pas encore fait.

Il est particulièrement tentant d’appliquer cette rubrique à l’accord Crypto.com car l’échange a une reconnaissance de marque relativement faible. Il dépense une tonne en publicité et fait un volume décent, se classant au quatrième rang mondial des marchés au comptant, selon les données de CoinGecko. Mais contrairement au FTX de Sam Bankman-Fried, qui a récemment acheté les droits de dénomination du site d’une autre équipe de basket-ball pro américaine, le Miami Heat, Crypto.com n’est pas profondément impliqué dans l’innovation cryptographique. Peut-être que la montée d’une opération purement axée sur la vente au détail est en elle-même un indice de croissance à l’échelle du secteur, mais à un niveau élevé, vous pourriez la voir particulièrement vulnérable à un ralentissement des marchés de la cryptographie.

(Incidemment, FTX n’aurait payé que 135 millions de dollars pour 19 ans de droits de dénomination, et le Heat est presque aussi chaud que les Lakers ces jours-ci. Il semble que FTX ait obtenu une bonne affaire ou Crypto.com ait été trempé – ou peut-être ce prix dans le probabilité que Miami soit sous l’eau dans 20 ans.)

Au-delà d’Enron et de CMGI, il y a un peu un angle de «malédiction» dans le changement de nom du Staples Center lui-même. Le nom est devenu emblématique, en grande partie grâce aux légendaires courses de championnat des LA Lakers dirigées par Kobe Bryant vers 2008-2012. En fait, « Staples Center » est probablement tout aussi reconnaissable de nos jours que la société actuelle Staples, qui est toujours un grand détaillant mais qui n’a cessé de diminuer à l’ère d’Amazon.

La veuve de Bryant, par exemple, semblait troublée par le changement de nom et s’est adressée à Instagram pour une plainte indirecte.

La réponse de Vanessa Bryant à l’annonce du changement de nom du Staples Center. pic.twitter.com/hV1t1G2OEM – KNX 1070 NEWSRADIO (@KNX1070) 17 novembre 2021

Le point de Vanessa Bryant est peut-être que ce que les joueurs font est toujours plus important que qui fait un gros chèque pour les droits de nommage. Mais les fans des Lakers pleurent définitivement la perte du nom « Staples Center », qui est devenu un puissant héritage. Cela montre à quel point les droits de dénomination sportive peuvent être précieux : avec un peu de chance, cela peut amener les gens à associer votre marque à certaines des personnes les plus admirées sur Terre.

Lire la suite: Crypto a un problème de marketing | Le nœud

Cela pourrait ne pas être suffisant en soi pour dynamiser une entreprise. Mais savez-vous qui n’a pas eu de stade à Los Angeles qui porte son nom depuis 20 ans ? Office Depot, que Staples a surperformé et essaie de racheter. Peut-être une coïncidence – mais il s’avère que la plupart des cas de «malédiction du stade» étaient regroupés autour du buste dot-com, et les droits de dénomination ont été un peu plus mitigés pour les investisseurs depuis lors.

Aussi optimiste que vous soyez à propos de la cryptographie, la vague actuelle de croissance rapide et spéculative rime certainement avec les conditions de l’industrie de la technologie à la fin des années 1990, lorsque Enron et des accords de nommage similaires ont été signés. Quel que soit le sort de Crypto.com lui-même, nous verrons probablement des calculs, car les opérations de cryptographie actuellement en vogue se révèlent être des paris surendettés à la CMGI ou des fraudes pures et simples à la Enron.