FTX Crypto Exchange finalise l’acquisition de LedgerX

L’encre a séché sur une acquisition annoncée par FTX.US en août, révélant une approche à plusieurs volets de la branche américaine de l’empire commercial de Sam Bankman-Fried.

La bourse à terme réglementée LedgerX sera désormais connue sous le nom de FTX US Derivatives, a annoncé lundi FTX.US. La conclusion de l’accord fait suite au lancement d’un marché de jetons non fongibles (NFT) plus tôt ce mois-ci. La société mère de la bourse américaine a annoncé la semaine dernière une augmentation de 420 millions de dollars de la part de 69 investisseurs.

Une partie des nouveaux capitaux (la bourse a également annoncé un tour de table de 900 millions de dollars en juillet) est réservée au regroupement d’un plus grand nombre d’entreprises sous l’égide de FTX.

« Nous avons probablement réalisé un demi-milliard de dollars d’acquisitions jusqu’à présent cette année », a déclaré Bankman-Fried à CoinDesk la semaine dernière. Les conditions financières de l’achat de LedgerX n’ont pas été divulguées.

L’accord donne à FTX.US une multitude de licences accordées à LedgerX par la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis. En tant que tel, la bourse peut proposer des contrats à terme, des swaps et des options crypto aux commerçants de détail américains.

« Nous pensons que l’intégration des deux organisations nous offre non seulement un avantage technologique, mais renforce également notre relation de travail avec la communauté réglementaire de manière positive, constructive et transparente », a déclaré le président de FTX.US, Brett Harrison, dans un communiqué.

