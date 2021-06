FTX Crypto Exchange News: 13 choses à savoir sur l’énorme accord de nommage TSM E-Sports

L’échange de crypto FTX est dans l’actualité vendredi après avoir annoncé un accord massif avec le géant de l’e-sport Team SoloMid (TSM).

Voici tout ce que les investisseurs en cryptographie doivent savoir sur l’accord entre FTX et TSM.

Les nouvelles de FTX ont l’échange de crypto dépense 210 millions de dollars dans un accord de nommage avec TSM. Ainsi, TSM fonctionnera sous le nom de « TSM FTX » pour les 10 prochaines années. Cet accord lui permettra d’utiliser le nom TSM FTX tout en jouant professionnellement à League of Legends, Valorant, Apex Legends et à d’autres titres sportifs. TSM dit qu’il a déjà l’intention d’utiliser les fonds pour développer ses activités. Cela comprend l’ouverture de bureaux dans plusieurs régions, telles que l’Asie, l’Europe et l’Amérique du Sud. Il prévoit également d’utiliser 1 million de dollars du financement pour acheter Jeton FTX (CCC :FTT-USD). L’équipe e-sport prévoit de distribuer ces jetons à ses salariés. TSM a également pris Twitter (NYSE :TWTR) pour annoncer l’accord avec une vidéo. L’actualité de l’échange de crypto FTX marque l’un des plus importants accords de sports électroniques de l’histoire. Il est logique que ce soit avec TSM, qui est elle-même l’une des plus grandes entreprises d’e-sport. TSM était évalué à 410 millions de dollars en décembre. Sa société mère, Swift, devrait générer un chiffre d’affaires de 45 millions de dollars par an. Environ la moitié de cela est dû à son activité e-sport.

Andy Dinh, l’un des fondateurs et PDG actuel de TSM, a déclaré ce qui suit à propos de l’actualité de l’accord d’échange de crypto FTX lors d’un entretien avec le New York Times.

« Cela nous donne une assise solide pour vraiment développer notre marque à l’échelle mondiale. Nous voulons vraiment être une équipe mondiale d’e-sport. Nous devons investir pour avoir des bases à plusieurs endroits. »

FTT était en baisse de 3,5% sur une période de 24 heures vendredi après-midi.

