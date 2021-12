FTX défie l’hégémonie d’OpenSea et lance de meilleurs NFT ETH | Invezz

L’échange de crypto FTX a lancé la négociation de certains des principaux jetons non fongibles (NFT) d’Ethereum (ETH / USD) aujourd’hui, le 1er décembre, sur son marché américain, FTX sous-coute OpenSea dans la structure des frais. Ils factureront 2% contre 2,5% pour OpenSea.

FTX bat Coinbase dans la course NFT, pour l’instant

Le plus grand échange crypto aux États-Unis lancera bientôt son marché NFT. Le président de FTX.US, Brett Harrison, a déclaré à CoinDesk :

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz. Nous commençons par le top 10, appelons-le, projets d’image de profil, type d’avatar, puis nous passerons à l’illustration générative, puis nous passerons à l’un de ceux avec essentiellement le volume le plus élevé. .

Les débuts de FTX à Solana n’ont pas répondu aux attentes

Il y a environ un mois, FTX a organisé un premier NFT basé sur Solana qui n’a pas répondu aux attentes, à savoir que la vitesse et le faible coût de la blockchain rivale battraient Ethereum. Cependant, les parties prenantes ont été assez déçues par la faible acceptation des utilisateurs.

Bien que l’écosystème Solana (SOL / USD) abrite un certain nombre de projets de premier ordre, il ne dispose pas encore d’un marché fiable pour le trading NFT. Selon les critiques, il se caractérise par une variété éparse de marchés méconnus, abritant parfois les projets eux-mêmes. Leurs honoraires ne doivent pas non plus être négligés. Solanart et Solsea facturent 3% du montant de chaque vente NFT.

Bancaire sur les frais de retrait

FTX cherche peut-être à rattraper le temps perdu en ajoutant Ethereum NFT. En outre, ils parient sur les frais de retrait pour tenter d’attirer des utilisateurs qui pourraient avoir été rebutés par les énormes frais d’essence d’Ethereum.

Selon Harrison, FTX.US permettra aux utilisateurs d’économiser de l’argent en prenant en charge tous les NFT Ethereum répertoriés, contrairement au leader du marché OpenSea, qui permet aux créateurs de contrôler leurs NFT jusqu’à leur vente. Il a commenté :

En n’exigeant pas du gaz pour faire des choses comme des transactions, nous verrons beaucoup plus d’actions et de découvertes de prix sur la plate-forme et espérons qu’elle attirera généralement des liquidités.

Harrison a ajouté que les utilisateurs finiraient par utiliser des portefeuilles non privés pour interagir avec FTX.US NFT, mais il était plus logique d’adopter d’abord l’accessibilité. OpenSea conservera son avantage en termes de largeur, car toute personne possédant un portefeuille peut y répertorier n’importe quel NFT qu’elle souhaite.

