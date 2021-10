FTX donne 500 $ chacun aux fans lors d’un événement de basket-ball

TL;Répartition DR

• L’échange crypto gagne de la valeur grâce aux récompenses offertes à ses fans.

• Le jeton FTX se négocie au-dessus de 63 $, augmentant de plus de 1 000 % de sa valeur au cours des derniers mois.

Récemment, l’échange de crypto FTX a publié 500 $ de cryptos à chaque personne lors de l’événement FTX-Arena qui s’est tenu sur le terrain de Miami Heat à Miami, en Floride. La plateforme de cryptographie a également annoncé qu’elle pourrait collecter plus de 400 millions de dollars dans son dernier racket de financement.

Ce cadeau a eu lieu lors du premier match de basket-ball dans lequel le Miami Heat et les Milwaukee Bucks se sont affrontés. Selon les rapports, la campagne publicitaire aurait coûté environ 150 000 $.

FTX lance la saison de basket-ball en distribuant 500 $

FTX est devenu l’un des principaux échanges crypto à Miami, à la fois en raison de ses avancées technologiques et de ses campagnes publicitaires. Parmi les dernières nouveautés, la plateforme crypto a ouvert la saison de Basketball sur le terrain FTX-Arena en distribuant 500$ en crypto-monnaies pour tous ses fans.

Les personnes qui n’ont pas pu bénéficier de ce cadeau ont reçu des cadeaux comprenant une chemise et un jeton non fongible. La meilleure chose à propos de l’événement est que l’équipe locale a battu Milwaukee avec un 137-95.

La bourse semble utiliser le sport comme mécanisme publicitaire. Même les fans pensent que ces récompenses en crypto-monnaie pourraient devenir courantes lors des matchs organisés à la FTX-Arena.

Bien que la société de cryptographie n’ait aucune garantie sur le succès de sa campagne publicitaire, elle a sans aucun doute généré un effet positif sur les cryptos et l’équipe de Miami Heat. Le FTT, le jeton natif de la bourse, se négocie au-dessus de 66,99 $ avec une capitalisation boursière qui a augmenté de plus de 1 500 % au cours des derniers mois de l’année.

FTX-Arena et son lien avec le crypto Exchange

En avril dernier, l’échange crypto FTX a payé environ 135 millions de dollars américains pour remplacer le nom de l’arène de l’équipe Miami Heat. L’objectif a été atteint et s’appelle maintenant FTX-Arena.

La plate-forme crypto a également été forte dans sa gestion sur le terrain, montrant son potentiel. La société a récemment embauché l’agent Aaron Jones, le rejoignant avec des consultants tels que Steph Curry et Tom Brady.

La bourse a clôturé son dernier montant de financement de plus de 420,69 millions de dollars US, réunissant quelque 69 investisseurs. Cela se produit après que la société a levé environ 900 millions de dollars américains dans le cadre de la campagne de financement de la série B. Avec ces bénéfices, l’échange cryptographique se négocie aujourd’hui à plus de 25 milliards de dollars américains.

Parmi les investisseurs les plus importants figurent Ribbit Capital, Sequoia Capital et Tiger Global, qui se sont appuyés sur l’efficacité de l’échange. FTX-Arena peut continuer à être le principal lieu de ces récompenses cryptographiques qui augmentent la valeur du trading virtuel. L’entreprise essaie également d’explorer de nouveaux territoires pour s’étendre.