FTX évalué à 18 milliards de dollars à la suite d’un cycle de financement record de 900 millions de dollars ⋆ Crypto nouveaux médias

La plate-forme de dérivés de crypto-monnaie basée à Hong Kong FTX est entrée dans l’histoire après avoir levé un montant record de 900 millions de dollars de financement de série B.

Selon un rapport de Forbes publié mardi 20 juillet 2021, plus de 60 investisseurs ont été impliqués dans le tour de table de ce qui est décrit comme la plus grande collecte de fonds dans l’espace crypto. Certains des investisseurs notables incluent Sequoia Capital, les représentants des fonds spéculatifs Izzy Englander et le milliardaire Alan Howard, VanEck, la famille Paul Tudor Jones, Softback et Circle. Selon le PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, l’objectif principal de l’événement était de s’associer à des alliés stratégiques susceptibles de faire croître l’entreprise. Cependant, le géant de l’échange de crypto-monnaie Binance, qui était un investisseur précédent dans la plate-forme, n’était pas impliqué dans le tour de financement actuel. Le rapport Forbes a noté que Binance avait retiré sa participation dans la société, ajoutant que cela avait été fait en “bons termes”.

“Nous sommes toujours amis mais nous n’avons plus aucune relation d’équité.” – a expliqué le PDG de la plus grande bourse du monde – Changpeng Zhao (CZ).

Avec le nouveau capital, la valorisation de FTX est passée à 18 milliards de dollars, ce qui indique que la valeur de la plate-forme de produits dérivés a été multipliée par 15 en un an. En 2020, l’entreprise valait 1,2 milliard de dollars. Bankman-Fried a également déclaré que les fonds seraient utilisés pour faire plus d’acquisitions. Comme indiqué précédemment par CryptoPotato en mars, la société a conclu un accord de droits de dénomination avec l’arène des Miami Heats d’une valeur de 135 millions de dollars pendant 19 ans. Plus tôt en juillet, le PDG de FTX a déclaré qu’il était possible que la bourse des produits dérivés acquière le géant de Wall Street Goldman Sachs. Pendant ce temps, la société a acheté Blockfolio en août 2020. OFFRE SPÉCIALE (Sponsorisée)

Bon Binance Futures 50 USDT GRATUIT : Utilisez ce lien pour vous inscrire et obtenir 10 % de réduction sur les frais et 50 USDT lors de la négociation de 500 USDT (offre limitée).

Offre spéciale PrimeXBT : utilisez ce lien pour vous inscrire et entrez le code POTATO50 pour obtenir un bonus gratuit de 50 % sur tout dépôt jusqu’à 1 BTC.

Lien source