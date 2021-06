FTX Exchange achète les droits de nommage de 10 ans à l’équipe eSports, TSM, pour 0 million

FTX

FTX Exchange achète les droits de nommage de 10 ans à l’équipe eSports, TSM, pour 210 millions de dollars

Le plus gros contrat de l’histoire de l’esport implique également que TSM FTX achète 1 million de dollars en FTT pour distribuer la crypto-monnaie à ses joueurs et employés.

L’échange de crypto-monnaie FTX a signé un accord de droits de dénomination de 210 millions de dollars sur 10 ans avec l’équipe professionnelle de sports électroniques TSM. L’accord a été considéré comme le “plus important” de l’histoire de l’esport.

En décembre, Forbes a évalué TSM à 410 millions de dollars, l’équipe de sport électronique professionnelle la plus précieuse de 2020.

TSM portera désormais le nom de « TSM FTX » dans tous les titres auxquels l’organisation participe, y compris League of Legends, Apex Legends et autres.

L’équipe d’e-sport utilisera les fonds pour se développer à l’échelle mondiale, ce qui implique de nouveaux bureaux en Asie, en Amérique du Sud et en Europe et investira également dans les jeux mobiles et d’autres plates-formes, conformément à l’annonce officielle.

En outre, TSM achète pour 1 million de dollars de jetons FTX (FTT) à répartir entre ses employés et ses joueurs. FTT est une pièce de 3 milliards de dollars à capitalisation boursière qui se négocie à 34,62 $ au moment de la rédaction. Le PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, a déclaré au Times,

“Prendre une énorme industrie, puis la réimaginer à l’ère numérique: c’est en quelque sorte ce que les sports électroniques sont au sport, et c’est en quelque sorte ce que la crypto est à investir et à financer.”

Ce partenariat sera également présenté dans une initiative philanthropique majeure qui sera bientôt annoncée et axée sur le développement de la littératie financière.

Cette année seulement, FTX a signé un accord de 19 ans avec le comté de Miami-Dade pour les droits de dénomination de l’arène de Miami Heat pour 135 millions de dollars. En avril, le quart-arrière du football américain Trevor Lawrence a également signé un accord d’approbation avec FTX, et dans le cadre de celui-ci, il a reçu son premier paiement exclusivement en crypto.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.