FTX Exchange crée des filiales à Gibraltar et aux Bahamas, devriez-vous acheter FTT ?

FTX Token FTT / USD est le jeton de crypto-monnaie natif utilisé par la plate-forme de négociation de dérivés cryptographiques FTX, qui a été lancée à l’origine le 8 mai 2019.

Expansion dans deux nouvelles juridictions comme catalyseur de croissance

Le 6 septembre, FTX a annoncé le lancement de son marché NFT.

Le 15 septembre, nous avons vu Chiliz annoncer un partenariat avec FTX pour répertorier les jetons de fans. Cela indique que FTX se développe rapidement en termes de taille, d’écosystème et d’opportunités.

FTX Exchange a fait une annonce concernant l’expansion de l’échange de crypto-monnaie à travers deux filiales. L’un sera à Gibraltar, tandis que l’autre sera aux Bahamas.

En outre, Zubr Exchange Limited, propriétaire et opérateur de ZUBR, qui est une bourse de produits dérivés d’actifs numériques basée à Gibraltar, a été autorisé par la Gibraltar Financial Services Commission à devenir un fournisseur de technologie de grand livre distribué.

FTX Trading Limited a annoncé que ses marchés numériques subsidiaires FTX étaient reconnus comme une entreprise d’actifs numériques par la Securities and Exchange Commission des Bahamas.

Le PDG et fondateur de FTX a récemment fait de la réglementation un élément clé de l’expansion de l’entreprise.

Cependant, cette annonce est intervenue alors que le jeton FTX, FTT, a atteint son plus haut niveau historique plus tôt ce mois-ci. Plongeons-nous et voyons si le jeton FTT vaut la peine d’être acheté en septembre.

Faut-il acheter un jeton FTX (FTT) ?

Le 21 septembre, le FTX Token (FTT) valait 57,83 $.

Pour avoir une meilleure perspective sur le type de valeur du jeton, nous passerons en revue sa valeur la plus élevée de tous les temps, ainsi que ses performances en août.

De sa valeur la plus élevée de tous les temps, FTT a atteint une valeur de 84,18 $ le 9 septembre. Cela nous donne une indication que le jeton avait une valeur de 26,35 $ plus élevée, soit 45% de plus à son plus haut niveau historique.

Le point le plus bas du jeton était le 4 août, où il est tombé à 34,60 $.

Cependant, le point culminant de la FTT a eu lieu le 13 août, où le jeton a atteint une valeur de 54,01 $.

Ici, nous pouvons voir que la valeur du jeton a augmenté de 19,41 $ ou 56%.

Sur la base des données d’IntoTheBlock, nous pouvons voir que FTT a enregistré 1,49 milliard de dollars de transactions supérieures à 100 000 $ au cours des sept derniers jours.

De plus, au cours des sept derniers jours, il y a eu 72,93 millions de dollars d’entrées de change totales, ainsi que 72,26 millions de dollars de sorties de change totales.

Cela dit, sur la base de tout cela, le jeton FTT a une chance réaliste de franchir la barrière des prix de 70 $ d’ici la fin septembre, ce qui en fait un achat intéressant.

