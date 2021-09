FTX Exchange va répertorier ADA et DOT pour le trading au comptant

Le populaire échange de crypto-monnaie FTX de Sam Bankman-Fried prévoit d’ajouter des échanges au comptant pour plusieurs nouvelles devises numériques au cours des prochains mois, notamment l’ADA de Cardano, le DOT de Polkadot et l’AVAX d’Avalanche. Cette décision s’inscrit dans le cadre de la stratégie de la plateforme visant à attirer encore plus d’investisseurs de détail et à augmenter son nombre de clients.

Bankman-Fried, le milliardaire de 29 ans qui a trouvé sa renommée et sa richesse grâce à la crypto-monnaie, a déclaré qu’il existe de nombreuses chaînes de blocs qui sont assez importantes dans l’industrie de la crypto-monnaie ces jours-ci, et FTX vise à se connecter avec eux en offrant vos pièces natives et jetons. .

Pour le moment, FTX est le plus intéressé par la cotation de Polkadot, qui domine sa liste. Avalanche (AVAX / USD) et Cardano (ADA / USD) figurent également sur la liste, comme il l’a noté, et a conclu qu’il s’agissait des plus grandes blockchains auxquelles la bourse s’intéresse actuellement. Reste à savoir si des chaînes supplémentaires pourraient figurer sur la liste dans les semaines et les mois à venir.

À l’heure actuelle, FTX est la quatrième plus grande bourse de crypto-monnaie en termes de volume de transactions quotidien, et Bankman-Fried vise à ajouter plus de listes de publications pour aider la bourse à se développer encore plus. C’est pourquoi il se concentre sur les projets les plus populaires et susceptibles d’attirer le plus de volume.

Pourquoi ADA, DOT et AVAX ?

Comme beaucoup le savent probablement, le marché de l’altcoin est à nouveau en plein essor, de nombreux projets connaissant actuellement des augmentations de prix importantes, indépendamment du Bitcoin, qui a toujours du mal à revenir et à franchir la barre des 50 000 $.

Cardano est l’un des principaux exemples, et il devrait introduire des contrats intelligents sur son réseau principal dans quelques jours seulement. L’anticipation a conduit sa pièce à monter en flèche récemment, dépassant la barre des 3 $ et augmentant encore plus. Cardano est également actuellement la troisième plus grande crypto par capitalisation boursière, juste derrière BTC et ETH.

Polkadot et Avalanche, d’autre part, sont des projets qui n’ont été lancés que l’année dernière, mais qui ont quand même connu une énorme popularité, ce qui a attiré l’attention de FTX en raison de la hausse de leurs prix, de leurs communautés et de leur volume.

Quant à FTX, la bourse négocie actuellement principalement des produits à terme, permettant aux investisseurs de parier sur la direction que prendront les prix des crypto-monnaies, plutôt que d’avoir à acheter des devises et posséder des actifs. Cependant, vous proposez déjà le trading au comptant, que vous souhaitez améliorer, car il ne représente actuellement qu’environ 20 % de votre activité, tandis que les contrats à terme dominent avec les 80 % restants.

