FTX, Huobi et Crypto.com Coin ont connu une croissance | Invezz

Les prix de FTX Token FTT / USD, Huobi Token HT / USD et Crypto.com Coin CRO / USD ont connu une augmentation constante au cours des dernières 24 heures sans aucun signe d’arrêt.

Étant donné que Bitcoin a brièvement dépassé les 40 000 $ après six semaines, les investisseurs se sont vraiment tournés vers les échanges de crypto-monnaie pour tirer le meilleur parti de leurs investissements en crypto-monnaie.

La question qui préoccupe tout le monde maintenant est de savoir si ces jetons d’échange de crypto-monnaie valent l’investissement, et nous sommes là pour le découvrir.

Faut-il investir dans FTX Token (FTT) ?

Le 28 juillet, le jeton FTX (FTT) valait 31,50 $. FTT a atteint son plus haut niveau historique le 12 mai avec une valeur de 63,12 $. Pour mieux comprendre son évolution de valeur, nous regarderons sa performance en juin. FTT a connu l’un de ses points les plus élevés le 5 juin, avec une valeur de 36,60 $, et l’un de ses points les plus lents le 26 juin avec une valeur de 22,31 $.

La valeur du 28 juillet le situe 50 % plus bas que son plus haut historique, et le plus haut du 5 juin le situe 13 % plus bas, indiquant qu’il a un potentiel de croissance. Compte tenu de l’augmentation de sa capitalisation boursière de 6%, nous pourrions voir ce token passer à la barre des 35$ fin août, ce qui en fait un token d’investissement digne de ce nom.

Devriez-vous investir dans Huobi Token (HT) ?

Le 28 juillet, le jeton Huobi (HT) valait 11,06 $. HT a enregistré son plus haut historique le 12 mai avec une valeur de 39,66 $. Regardons juin comme point de comparaison dans la performance de ce jeton. Il a culminé le 2 juin avec une valeur de 17,16 $. Il est tombé à son point le plus bas le 22 juin à une valeur de 9,06 $.

La valeur du 28 juillet le place 72% plus bas que son plus haut historique, tandis que la valeur la plus élevée du 2 juin le place 35% plus bas. Au cours des dernières 24 heures, HT a également connu une augmentation de 14% de sa capitalisation boursière et une augmentation de 90% de son volume de transactions, ce qui a le potentiel de pousser ce jeton à la valeur de 17 $ pour fin août, ce qui en fait un investissement rentable.

Devriez-vous investir dans Crypto.com Coin (CRO) ?

Le 28 juillet, Crypto.com (CRO) valait 0,123 $. Le CRO a atteint son plus haut historique le 22 février avec une valeur de 0,277 $. En regardant sa valeur en juin, il est passé à 0,134 $ le 3 juin et est tombé à 0,081 $ le 22 juin.

La valeur du 28 juillet le place de 55% en dessous de son plus haut historique, et lorsque nous examinons sa valeur la plus élevée le 3 juin, il n’y a qu’une baisse de 8%. Cela étant dit, CRO a enregistré une augmentation de 15% du volume des transactions au cours des dernières 24 heures, avec une augmentation de 5% de sa capitalisation boursière et de sa valeur. À ce rythme, il pourrait atteindre le point de valeur de 0,180 $ d’ici la fin août, ce qui en fait également un investissement rentable.

