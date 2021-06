FTX

FTX intensifie ses efforts de marketing avec le partenariat MLB et l’intégration avec CoinGecko

Les efforts de marketing de la plate-forme de dérivés de crypto-monnaie FTX impliquent désormais un partenariat avec la Major League Baseball en tant que sponsor et la marque officielle d’échange de crypto-monnaie de l’organisation.

La société affirme que le partenariat est le tout premier entre une grande ligue sportive professionnelle américaine et un échange cryptographique. Sam Bankman-Fried, fondateur et PDG de FTX a déclaré :

« L’un des objectifs de FTX est de faire connaître notre nom ; nous pensons avoir un produit et une expérience utilisateur de premier ordre et nous sommes prêts à le partager avec le monde. Il y a peu de partenaires qui peuvent aider comme la MLB.

L’entreprise cherche à avoir un impact positif, a-t-il déclaré, ajoutant: “Ce partenariat n’est pas différent, et nous travaillons sur un tas d’initiatives pour redonner au monde.”

1) Nous sommes vraiment ravis de nous associer à @MLB ! FTX est désormais le sponsor crypto officiel de la Major League Baseball.https://t.co/QngD1flayG – SBF (@SBF_Alameda) 23 juin 2021

FTX.US deviendra le tout premier partenaire de patch d’uniforme d’arbitre de la MLB, ce qui signifie que tous les uniformes d’arbitre pour la saison régulière, les séries éliminatoires, l’entraînement de printemps et d’autres matchs spéciaux à partir de la mi-juillet porteront un patch logo FTX.US.

L’échange a également obtenu les droits des joueurs de groupe, ce qui lui permet d’utiliser les faits saillants des joueurs dans la création de contenu. Le directeur des recettes de la MLB, Noah Garden, a déclaré dans un communiqué :

“C’est une annonce incroyablement excitante pour tout le monde dans la Major League Baseball alors que nous nous associons à un leader mondial au début de leur croissance incroyable.” “Nos fans ont été les premiers à utiliser les nouvelles technologies pour s’impliquer dans notre jeu.”

Outre la MLB, FTX s’est également intégré au populaire crypto tracker CoinGecko, qui a enregistré plus de 110 millions de visites en mai. CoinGecko comporte désormais un signe « acheter » en plus de Bitcoin et Ether avec le lien des services liés à l’échange, y compris FTX Pay et FTX NFT.

Haha putain de merde @SBF_Alameda est vraiment le des propriétaires d’échange.@FTX_Official a toujours 2 longueurs d’avance sur la concurrence. https://t.co/abAdcG3ZJ9 – Bluntz (@SmartContracter) 24 juin 2021

Pendant ce temps, la première incursion de FTX dans le monde du sport a commencé avec le stade de la National Basketball Association de Miami Heat devenant officiellement FTX Arena en concluant le premier accord de stade NBA (un accord de 19 ans) avec une entreprise de cryptographie.

Plus tôt ce mois-ci, la bourse a acheté des droits de dénomination de 10 ans à l’équipe eSports TSM pour 210 millions de dollars. Avant cela, en avril, le quart-arrière du football américain Trevor Lawrence a également signé un accord d’approbation avec FTX et a reçu son premier paiement exclusivement en crypto.

L’année dernière, en novembre, Bankman-Fried a fait la deuxième plus grosse contribution de 5,2 millions de dollars à la campagne présidentielle de Joe Biden.

FTX a lancé cette campagne marketing en acquérant l’application de suivi de cryptographie Blockfolio fin août 2020, qui propose désormais des fonctionnalités de trading et a sponsorisé plusieurs podcasts dans le secteur de la cryptographie, notamment Up Only et Technical Roundup.

La bourse, qui possède son propre jeton FTT de capitalisation boursière de 2,2 milliards de dollars, n’a pas l’intention de devenir publique, mais la semaine dernière, le PDG a déclaré: “C’est quelque chose sur lequel nous serions stupides de ne pas faire preuve de diligence raisonnable”.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.