FTX intensifie ses efforts de marketing avec un nouvel ambassadeur et actionnaire, Stephen Curry de la NBA

8 septembre 2021

« Je viens juste de commencer dans le jeu de crypto… vous avez tous des conseils ? » a tweeté la star du basket Stephen Curry lundi.

Et juste un jour après avoir sollicité des conseils, Curry a annoncé un partenariat avec l’échange de crypto-monnaie FTX.

“Je suis ravi de m’associer à une entreprise qui démystifie l’espace crypto et élimine le facteur d’intimidation pour les utilisateurs novices”, a-t-il déclaré dans le communiqué, notant que ce partenariat marque le premier investissement de Curry dans l’espace crypto.

Bienvenue dans l’équipe FTX, Stephen Curry ! Nous sommes ravis d’annoncer qu’il est devenu ambassadeur mondial de FTX et actionnaire. Cependant, qui de mieux pour l’annoncer que @StephenCurry30 lui-même ?! pic.twitter.com/Ypj50hnumG – FTX – Construit par les commerçants, pour les commerçants (@FTX_Official) 8 septembre 2021

La garde des Golden State Warriors n’est que l’un des nombreux et derniers noms de premier plan capturés par FTX, qui détient désormais une participation en échange d’être un ambassadeur de la marque alors que la société intensifie ses efforts de marketing. Aucun autre échange ou entreprise dans l’espace crypto n’a été engagé dans autant de promotion.

Auparavant, la superstar du football Tom Brady et le mannequin Gisele Bündchen et Kevin O’Leary de Shark Tank ont ​​également signé leur propre accord avec FTX. Sans oublier, l’échange a acheté les droits de dénomination de « FTX Arena » où joue le Miami Heat de la NBA, les Cal Golden Bears, et est l’échange crypto officiel de la Major League Baseball.

En juillet, la bourse a conclu un accord de 900 millions de dollars qui l’évaluait à 18 milliards de dollars.

FTX sera également partenaire de la fondation de Curry, Eat.Learn.Play.

« Après avoir rencontré et parlé avec Stephen, il était clair qu’il correspondait parfaitement à FTX », a déclaré Bankman-Fried, PDG de FTX.

“Son engagement inlassable envers la charité aux côtés d’une éthique de travail féroce pour devenir le plus grand dans tous les domaines dans lesquels il entre, que ce soit le basket-ball, l’investissement ou les affaires, s’aligne parfaitement avec les valeurs fondamentales de FTX.”

Récemment, comme nous l’avons signalé, l’icône de la NBA a également acheté un Bored Ape Yacht Club NFT (BAYC) pour 180 000 $ et en a fait sa photo de profil Twitter (PFP). Cette semaine encore, FTX a également lancé une plate-forme de frappe NFT pour ses utilisateurs américains et mondiaux. Ces NFT seront construits en cross-chain à la fois sur Ethereum et Solana.

