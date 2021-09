FTX

FTX lance une place de marché NFT inter-chaînes pour les utilisateurs américains et mondiaux

AnTy6 septembre 2021

L’échange de crypto-monnaie FTX permet désormais à quiconque de créer ses propres jetons non fongibles (NFT).

Lundi, le PDG Sam Bankman-Fried a partagé sur Twitter que la liste DIY NFT est disponible à la fois sur FTX pour les utilisateurs mondiaux et sur FTX.US pour ses utilisateurs américains.

Il y a à peine deux semaines, dans une interview avec CNBC, Bankman-Fried avait parlé de l’engouement pour le NFT, déclarant: “Cela se généralise presque plus vite que le grand public ne comprend ce qu’il adopte, ce qui est un phénomène étrange.”

Cette manie NFT, comme prévu, a également été observée chez FTX et l’échange a maintenant introduit des frais uniques de 500 $ pour soumettre l’art numérique.

“En raison du nombre massif de soumissions, dont un trop grand nombre n’étaient qu’une photo d’un poisson, nous facturons désormais des frais uniques de 500 $ pour soumettre des NFT”, a tweeté Bankman-Fried.

“J’espère que cela réduira le spam.”

ok les gars alors Comme avec les NFT, vous pouvez… liker… … téléchargez-les, n’est-ce pas ? même si vous ne les « possédez pas » ? – SBF (@SBF_FTX) 22 septembre 2020

Bankman-Fried a lancé le marché inter-chaînes avec son propre NFT “Testing Testing 123 #1”. Le test NFT de SBF compte actuellement un total de 22 offres, la plus élevée étant de 2 000 $.

De plus, les dépôts et les retraits seront ouverts au cours des deux prochaines semaines, ce qui signifie que les utilisateurs pourront déposer en dehors des NFT tels que Bored Ape Yacht Club et CryptoPunk sur la plate-forme.

« Tous les NFT seront ETH/SOL inter-chaînes ! » ajouta Bankman-Fried.

Alors qu’Ethereum est la blockchain de couche 1 dominante pour NFT tout comme DeFi, Solana est prometteur avec son alternative moins chère et plus rapide. Récemment, les NFT sur Solana ont également commencé à gagner du terrain avec Solarians et Aurory.

Déjà, SOL s’est rallié comme un fou depuis le mois dernier, ayant atteint un nouvel ATH à 150 $ il y a seulement deux jours. Jusqu’à présent en 2021, SOL est en hausse de 7 593 %.

En ce qui concerne le jeton d’échange de FTX, FTT a également atteint un nouveau sommet il y a quelques heures à 73,30 $. Se négocie actuellement à 72 $, il est en hausse de 1,106% depuis le début de l’année.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.