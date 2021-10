FTX lève 0M en série B auprès de 69 investisseurs, la valorisation atteint le milliard

FTX

FTX lève 420 millions de dollars en série B auprès de 69 investisseurs, la valorisation atteint 25 milliards de dollars

Dans une autre première record, pour l’échange cryptographique populaire et le rival de Binance FTX Group, la plate-forme dirigée par Sam Bankman-Fried a conclu un autre cycle d’investissement.

C’est selon un rapport du média CoinDesk.

420,69 millions de dollars sécurisés

À la suite d’un rallye important sur le marché de la cryptographie, FTX a annoncé un nouveau cycle de financement de série B-1. Selon les rapports, la bourse centralisée est repartie avec plus de 420,69 millions de dollars de nouveaux fonds.

Cette session de financement a attiré plus d’investisseurs, avec plus de 69 qui ont manifesté leur intérêt pour l’échange Bitcoin en pleine croissance. Des sociétés de capital-risque notables comme Tiger Global, Ribbit Capital et des comptes gérés par la société d’investissement BlackRock ont ​​participé à ce tour de table.

Cette nouvelle pompe à capitaux a vu la valeur du groupe FTX grimper de 18 à 25 milliards de dollars, reflétant le fort intérêt des investisseurs pour la société de dérivés cryptographiques.

Ce dernier tour d’investissement sur la bourse FTX – qui ne prend pas en charge les résidents américains sur son site Web principal – fait suite à une session de financement à succès de série B qui lui a permis de lever 900 millions de dollars plus tôt en juillet. FTX a déclaré que la croissance du nombre d’utilisateurs avait atteint 48% depuis lors, ce qui a eu un impact positif sur son volume de transactions, qui a augmenté de 75%.

Commentant le développement, Sam Bankman-Fried a noté que la plupart des fonds seraient réinjectés dans la bourse pour offrir de nouveaux produits et services. D’autres domaines d’intérêt résident dans l’expansion par acquisitions. Pour l’instant, le crypto milliardaire a déclaré que l’échange pourrait être impliqué dans trois acquisitions avec trois autres moyennes ou grandes.

Jusqu’à présent, FTX a finalisé l’achat de LedgerX avec l’intention de se développer sur le marché américain au cours de l’année à venir.

FTX jette les bases du succès de la cryptographie

Face aux titans de la crypto comme Binance et Coinbase, FTX a dû constamment réinventer ses services et ses partenariats. L’échange centralisé s’est dûment tourné vers la commercialisation de sa plate-forme avec des partenariats importants répartis dans une grande partie de l’Amérique du Nord continentale.

Il a récemment signé un accord avec la Major League Baseball pour servir de marque à la ligue sportive professionnelle via son application crypto BlockFolio. Plus tôt dans l’année, FTX a signé un accord de 135 millions de dollars pour renommer le terrain du Miami Heat.

En outre, FTX s’est connecté au sous-secteur en plein essor des jetons non fongibles (NFT) via sa filiale américaine. Dans ses premières étapes, les FTX NFT permettront aux utilisateurs d’échanger, de frapper et de vendre des objets de collection numériques basés sur les arts Solana NFT.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.