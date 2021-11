FTX mène un cycle de financement de 150 millions de dollars dans les paiements en espèces de Chipper d’entreprises africaines : rapport

Chipper Cash a été fondée en 2018 dans le but de fournir des services de paiement transfrontaliers peer-to-peer sans frais pour les Africains. Ses services sont utilisés au Ghana, en Ouganda, au Nigeria, en Tanzanie, au Rwanda, en Afrique du Sud et au Kenya, et ont récemment été étendus pour offrir aux personnes au Royaume-Uni et aux États-Unis la possibilité d’envoyer de l’argent sur les marchés africains de Chipper.

