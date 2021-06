FTX n’a ​​pas l’intention d’entrer en bourse, mais « Silly ne fait pas notre diligence raisonnable », déclare le PDG SBF

FTX

FTX n’a ​​pas l’intention d’entrer en bourse mais « Silly ne pas faire notre diligence raisonnable », déclare le PDG SBF

Sam Bankman-Fried dit que FTX est rentable, il n’y a donc pas d’urgence particulière ou de besoin de faire un pas en ce moment. Son jeton natif FTT, une pièce de capitalisation boursière de 2,9 milliards de dollars, se négocie à 32,82 $, en hausse de 465% depuis le début de l’année.

Le cours de l’action Coinbase (COIN) reste en baisse de 46% par rapport à son sommet historique de près de 430 $, atteint le jour de ses débuts sur le NASDAQ.

Après la cotation directe réussie de la plus grande bourse de crypto-monnaie aux États-Unis, le concurrent Kraken se prépare également à son introduction en bourse (IPO) à la fin de l’année prochaine. Mais FTX n’a ​​pas de tels plans.

Sam Bankman-Fried, le fondateur de l’échange de dérivés de crypto-monnaie, a déclaré dans une interview à Bloomberg que la société n’avait actuellement aucun plan ferme, mais a ajouté: “C’est quelque chose sur lequel nous serions idiots de ne pas faire preuve de diligence raisonnable”.

FTX est rentable, il n’y a donc pas d’urgence particulière ou de besoin de faire un pas en ce moment, a-t-il déclaré. Mais ils ont été approchés par des sponsors de sociétés d’acquisition spécialisées ou de SAVS.

Cependant, “il n’y a pas beaucoup de cibles intéressantes plausibles pour eux en crypto – nous sommes l’un des rares”, a-t-il déclaré.

FTX a un token natif FTT, une pièce de capitalisation boursière de 2,9 milliards de dollars qui se négocie actuellement à 32,82 $ – en hausse de 465% depuis le début de l’année mais en baisse de 48% par rapport à un sommet historique supérieur à 63 $ atteint le mois dernier.

Le PDG de 29 ans a également parlé de l’examen minutieux de l’espace de la crypto-monnaie de la part des régulateurs du monde entier.

« Une partie de cela est attentiste, et une partie consiste à voir où (Gary, directeur de la US Securities and Exchange Commission) Gensler et franchement, de nombreux autres régulateurs également, finissent par en parler. »

Gensler a appelé à une réglementation accrue pour les échanges cryptographiques et a exhorté le Congrès à travailler sur un «cadre réglementaire».

Comme nous l’avons signalé, Bitcoin ne fait pas partie de l’agenda 2021 de la SEC, et le régulateur n’a pas encore approuvé un seul fonds négocié en bourse (ETF) Bitcoin tout en reportant déjà sa décision sur trois de ces applications.

“Ce que vous voyez n’est pas un rejet pur et simple de l’idée, mais plutôt une sorte de sentiment de” Écoutez, pour être à l’aise avec un ETF Bitcoin, nous devons être à l’aise avec les marchés Bitcoin. “

Au sujet de l’utilisation de l’énergie dans l’exploitation minière de Bitcoin, Bankman-Fried a déclaré que c’était frustrant car il n’y a pas encore eu de conversation productive à ce sujet.

“Il n’est pas du tout raisonnable que les forces de Bitcoin le décrient comme une sorte de chasse aux sorcières pour soulever cette question, car il y a actuellement une consommation d’énergie importante à cause de l’exploitation minière de Bitcoin”, et cela devrait être analysé, a-t-il déclaré.

Mais il est particulièrement unique au Bitcoin, et il existe des approches pour le combattre, telles que le passage à des sources d’énergie verte et l’adoption de compensations carbone, a déclaré Bankman-Fried.

« La réponse est que ce n’est pas gratuit d’atténuer, mais ce n’est pas si cher. C’est quelque chose que l’industrie pourrait payer sans vraiment prendre trop de recul.

