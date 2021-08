FTX obtient les droits de dénomination du stade cal commémoratif de 17,5 millions de dollars pour présenter sa marque

in

Le Cal Memorial Stadium a vendu ses droits de dénomination à FTX lors de son deuxième mouvement de marque vital. Cette société a été introduite après l’achat des droits de dénomination de la Miami Heat Arena en mars.

FTX est un échange de dérivés cryptographiques qui a acheté le Cal Memorial Stadium de l’Université de Californie. Cette initiative de FTX vise à introduire sa marque dans le stade.

Cette bourse de produits dérivés détenue par Sam Bankman-Fried explore davantage le sport. C’est pour ça que; Ils ont conclu un accord de 17 millions de dollars sur 10 ans uniquement pour les droits de dénomination du stade de l’université.

L’équipe de la ville natale du stade, les Cal Golden Bears, portera désormais la nouvelle image de marque pour créer plus de sensibilisation à la cryptographie. Comme l’a déclaré Bloomberg, à partir de maintenant, chaque fois que l’équipe à domicile jouera son jeu cette saison, elle portera la dernière marque FTX Field.

De plus, le règlement de 17 millions de dollars pour les droits de dénomination de l’université est payé en actifs de crypto-monnaie. Cet accord actuel est la dernière incursion dans le sponsoring sportif pour sensibiliser davantage aux crypto-monnaies.

Équipe de basket-ball Miami Heat associée à FTX USA.

En mars dernier, FTX.US, un secteur nord-américain de cette même bourse, a signé un contrat de droits de nommage avec l’équipe de basket-ball des Miami Heat. En raison de ce partenariat, l’équipe locale du stade a été rebaptisée FTX Arena.

L’organisation devient également l’échange crypto formel pour la MLB {Major League Baseball}. Il s’agit d’un segment du contrat de parrainage qui devrait durer environ 5 ans. En fait, tous les arbitres de la Ligue majeure de baseball devraient porter la marque de signature sur leurs uniformes respectifs.

D’innombrables dirigeants de FTX ont également des liens de longue date avec les Cal Golden Bears. Par exemple, Sina Nader, COO (Chief Operating Officer), est membre sans rendez-vous des Golden Bears pendant ses années de premier cycle.

En juin dernier, Tom Brady, le quart-arrière septuple champion du Super Bowl, et Gisele Bündchen, sa femme, sont devenus partenaires de l’échange de dérivés crypto pour encourager l’adoption de la crypto. En raison de cet accord, Bündchen et Brady ont collecté des actions de FTX, chacun recevant des crypto-monnaies en retour.

De plus, selon le rapport de notre source du 20 juillet, FTX bat le record de financement crypto. Ils ont augmenté leur financement à 900 millions de dollars pour prendre une position « échange décacorne ». Cette entreprise en particulier vaut plus de 10 milliards de dollars.

Ce dernier accord de FTX en tant que sponsor officiel de la Major League Baseball a ouvert la voie à une prise de conscience plus large et plus acceptable des actifs numériques.

Selon le tweet de Sam Bankman-Fried mercredi, ce contrat de cinq ans pourrait évoluer pour inclure des alliances.

