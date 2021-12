FTX ouvre la négociation des NFT Ethereum

La bourse de crypto-monnaie FTX.US, basée aux États-Unis, vient d’élargir son marché des jetons non fongibles (NFT) permettant la vente d’Ethereum et de Solana.

Plus précisément, FTX a annoncé dans un communiqué qu’il allait désormais commercialiser et répertorier son NFT basé sur Ethereum. La plate-forme prendra en charge les objets de collection ERC-721.

Notamment, dans un tweet de la bourse, mercredi marque la première fois que la plate-forme autorise Ethereum NFT sur son marché NFT naissant. Qui est sorti le 11 octobre 2021.

« Nous sommes ravis d’élargir notre marché NFT. Permettre aux utilisateurs d’acheter, de vendre et d’afficher leurs NFT Ethereum. Avec leurs Solana NFT pour la première fois. Probablement rien.

gm ! Les NFT Ethereum sont en direct sur https://t.co/IER7ate2sU ! Nous sommes ravis d’étendre notre marché NFT, permettant aux utilisateurs d’acheter, de vendre et d’afficher leurs NFT Ethereum aux côtés de leurs NFT Solana pour la première fois ! Probablement rien. pic.twitter.com/DREqxvNDVc – FTX – Construit par les commerçants, pour les commerçants (@FTX_Official) 1er décembre 2021

Fait amusant, FTX.US est désormais le premier et le seul marché NFT, offrant à la fois des NFT Ethereum et Solana.

Comme le montrent les données de The Block, Ethereum est toujours la meilleure blockchain pour NFT. En effet, bon nombre des principaux marchés NFT, tels que OpenSea et SuperRare, fabriquent et vendent principalement leurs NFT sous forme de jetons ERC-721.

La sortie survient environ un mois après les débuts de NFT basé sur Solana. En fait, actuellement, les traders de FTX.US peuvent désormais acheter des NFT basés sur Ethereum et Solana.

« En ajoutant Ethereum NFT, FTX.US cherche à rattraper le temps perdu. »

Après tout, la plate-forme FTX a ajouté une variété de collections Ethereum NFT à son marché NFT. Les collections comprennent :

Bored Ape Yacht ClubMutant Ape Yacht ClubMeebitsPudgy PingouinsGriffonnagesCrypCrapaudsMonde Des FemmesBlitmap

De plus, une bande-annonce publiée par FTX le 23 novembre suggère que CryptoPunks et Cool Cats apparaîtront sur le marché à l’avenir.

Soit dit en passant, Brett Harrison, président de FTX.US, a déclaré lors d’une conférence de presse : 2Les utilisateurs pourraient éventuellement utiliser des portefeuilles comme Metamask pour Ethereum et Phantom pour Solana. Et ainsi interagir avec FTX.US NFT. Il y a plus de valeur à adopter d’abord l’accessibilité.

Options de paiement

Enfin, les NFT FTX offriront les mêmes options de paiement pour les NFT Ethereum que les objets de collection Solana. Y compris la possibilité d’acheter en dollars américains. En utilisant une carte de crédit ou de l’argent, via un virement ACH ou un virement bancaire.

De même, les acheteurs peuvent également utiliser des crypto-monnaies. Et ils peuvent acheter du NFT via le site Web ou l’application mobile FTX.

Je termine avec cette phrase de Vince Lombardi : « La perfection ne peut pas être atteinte, mais tant que nous poursuivons cette perfection, nous pouvons atteindre l’excellence.

