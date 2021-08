FTX

FTX proposera la négociation de produits dérivés aux clients américains grâce à l’acquisition d’une bourse réglementée par la CFTC

Les États-Unis sont une « énorme opportunité inexploitée ». En combinant ses forces avec le LedgerX réglementé qui propose des contrats à terme, des options et des swaps sur Bitcoin et Ether, FTX.US veut construire la « meilleure bourse de produits dérivés aux États-Unis »

FTX.US, la filiale américaine de la bourse mondiale de crypto-monnaie FTX, a annoncé l’acquisition de la société mère de LedgerX pour un montant non divulgué.

LedgerX est une bourse de produits dérivés crypto réglementée par la Commodity and Futures Trading Association (CFTC) qui propose des contrats à terme, des options et des swaps sur Bitcoin et Ether. Le PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, a déclaré mardi.

«Nous sommes ravis de travailler avec la CFTC pour innover dans l’espace américain des dérivés cryptographiques dans un manoir réglementé et compris (sic). Un terrain d’entente entre les régulateurs et l’industrie est le fondement d’une innovation sûre et durable.

Dans une récente interview avec Insider également, Bankman-Fried a souligné qu’il fallait prendre la réglementation “extrêmement au sérieux” et que c’était son principal objectif, car l’objectif était d’être “des alliés plutôt que des ennemis des régulateurs”.

“Je souhaite juste que l’industrie, dans son ensemble, fasse un travail plus consciencieux d’interface avec les régulateurs”, a-t-il déclaré, ajoutant que les acteurs de l’espace crypto doivent être “responsables et montrer qu’ils n’ont pas besoin d’avoir trop réglementations paternalistes.

Le marché américain des dérivés cryptographiques étant une « énorme opportunité inexploitée », les deux bourses souhaitent combiner leurs forces pour créer la « meilleure bourse de produits dérivés aux États-Unis ».

Marché des produits dérivés Une extension naturelle

Contrairement à FTX.US, FTX International propose déjà le trading de produits dérivés et enregistre un volume mensuel de 500 milliards de dollars.

Avec cette acquisition, dont l’accord peut être conclu dès octobre, FTX.US offrira la fonctionnalité aux utilisateurs basés aux États-Unis, une gamme de produits non proposée par les concurrents de la bourse, Coinbase, Gemini et Kraken.

« Nous voulons planter notre drapeau dans quelque chose qui nous est propre », déclare Brett Harrison, PDG de FTX.US. « Entrer sur le marché des produits dérivés est une extension tellement naturelle. »

Tout comme son homologue mondial, FTX.US connaît également une croissance rapide, gérant 350 millions de dollars de volume au comptant par jour, contre seulement 1 million de dollars en janvier de cette année. Pourtant, l’échange a encore un long chemin à parcourir, avec Coinbase enregistrant un volume quotidien de 4,6 milliards de dollars, Kraken un peu plus de 1 milliard de dollars, et même Binance.US parvient à avoir un volume de 1 milliard de dollars.

En ce qui concerne la négociation de dérivés réglementés aux États-Unis, CME est le principal acteur, gérant actuellement 1,82 milliard de dollars d’intérêts ouverts sur les contrats à terme Bitcoin et 770 millions de dollars sur les contrats à terme Ether.

Selon Harrison, FTX.US et LedgerX ont des profils similaires principalement orientés vers les clients institutionnels, le commerce de détail ne faisant que 30%. Mais LedgerX cible le commerce de détail avec ses petits contrats tels que le bitcoin mini représentant 0,01 BTC.

Cependant, FTX.US se concentre sur les institutions telles que les fonds spéculatifs et les sociétés de négoce pour compte propre, car elles ne souhaitent pas promouvoir une expérience « gamifiée ». Harrison a dit,

« Il est important de préciser dès le début qu’il s’agit d’une plateforme de trading… ce n’est pas un jeu avec lequel tout risquer. Et ce n’est pas notre objectif. Nous voulons que les gens commercent en toute sécurité et de manière responsable.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.